Vacuna contra la tuberculosis muestra beneficios en pacientes con diabetes autoinmune

Una vacuna desarrollada hace más de un siglo para combatir la tuberculosis, la BCG (Bacillus Calmette-Guérin), podría tener una nueva utilidad médica al ayudar a reducir la necesidad de insulina en personas con ciertos tipos de diabetes autoinmune, según informó la revista Nature. Los resultados fueron presentados en la reunión anual de la Asociación Estadounidense de Diabetes. La vacuna fue desarrollada en los años 20 a partir de una versión debilitada de una bacteria que provoca tuberculosis en bovinos.

La diabetes tipo 1 y la LADA son enfermedades en las que el sistema inmunitario ataca las células del páncreas encargadas de producir insulina. (Foto: Especial)

El nuevo estudio, dirigido por la investigadora Denise Faustman del Hospital General de Massachusetts, evaluó a personas con diabetes tipo 1 de inicio temprano y con diabetes autoinmune latente del adulta (LADA) , una variante menos conocida que suele diagnosticarse después de los 30 años. El ensayo clínico incluyó a 95 personas con LADA, de las cuales 68 recibieron seis dosis de la vacuna durante un período de cinco años. Los niveles de azúcar en sangre no mostraron cambios significativos, pero quienes recibieron la vacuna redujeron su uso de insulina en casi un 3% en promedio, mientras que los pacientes con placebo aumentaron sus necesidades de insulina en alrededor de un 22%.

Para los investigadores, esto sugiere que la estimulación inmunológica provocada por la vacuna podría ayudar a proteger las células beta del páncreas, retrasando su deterioro. Faustman afirmó que esto abre una forma nueva de pensar en las personas con diabetes y en cómo lograr un buen control de la glucosa sin recurrir necesariamente a un nuevo dispositivo o una nueva máquina. La idea de que una vacuna pueda ofrecer beneficios más allá de la enfermedad para la que fue diseñada ha sido objeto de debate durante décadas.

Mihai Netea, inmunólogo de la Universidad Radboud en Países Bajos, destacó la relevancia del proyecto y señaló que los datos obtenidos en pacientes con LADA coinciden muy bien con antiguos estudios en ratones. Los investigadores advierten que aún se necesitan más estudios para confirmar los hallazgos y determinar qué pacientes podrían beneficiarse más de esta estrategia.

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