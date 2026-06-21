Valle de Toluca con cielo nublado y 17 grados de temperatura máxima

Para el Valle de Toluca este domingo 21 de junio se pronostica un día con cielo nublado, una temperatura máxima de 17 grados Celsius y una mínima de 7 grados Celsius. La probabilidad de lluvia es del 10 por ciento, con 3 litros por metro cuadrado. La humedad relativa se ubicará en 82 por ciento. El viento soplará desde el sureste a una velocidad de 7 kilómetros por hora, con ráfagas de 14 kilómetros por hora. La temperatura punto de rocío será de 10 grados Celsius.
A nivel nacional, una línea seca sobre el norte del país interaccionará con un canal de baja presión sobre el interior, con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios de la atmósfera sobre el noreste y occidente, con inestabilidad atmosférica y con la onda tropical número 8 que se desplazará al suroeste de las costas de Jalisco, ocasionando lluvias puntuales muy fuertes en Durango (sur) , Zacatecas (oeste, sur y sureste) , Aguascalientes , Nayarit (norte) , Jalisco (norte, noreste y este) , Colima y Michoacán (suroeste) ; puntuales fuertes en Sinaloa (sur) , San Luis Potosí (oeste y sur) , Guanajuato (norte, este y oeste) , Querétaro (oeste y sur) , Hidalgo (oeste) , Puebla (sureste y suroeste) , Morelos , Estado de México (oeste) y Veracruz (centro) ; y lluvias con intervalos de chubascos en Chihuahua , Coahuila , Nuevo León , Tamaulipas , Ciudad de México y Tlaxcala. Todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas altas. Se prevé que la onda tropical número 8 deje de afectar a México al final del día.
Por su parte, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, la onda tropical número 9 que se desplazará al sur de las costas de Oaxaca, en interacción con una circulación ciclónica y con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, y la aproximación de una nueva onda tropical (número 10) a la península de Yucatán, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero (oeste, noroeste y este) , Oaxaca (oeste) y Chiapas (centro, este y sur) ; puntuales fuertes en Campeche (norte y este) , Yucatán (oeste) y Quintana Roo (centro y sur) ; y lluvias con intervalos de chubascos en Tabasco. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Para este día se prevé el inicio de una onda de calor en Baja California Sur (centro y sur) , Sonora (este y sureste) , Sinaloa (norte) , Chihuahua (oeste y este) , Coahuila (oeste) y Durango (noroeste) .