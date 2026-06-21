Valle de Toluca con cielo nublado y 17 grados de temperatura máxima

Para el Valle de Toluca este domingo 21 de junio se pronostica un día con cielo nublado, una temperatura máxima de 17 grados Celsius y una mínima de 7 grados Celsius. La probabilidad de lluvia es del 10 por ciento, con 3 litros por metro cuadrado. La humedad relativa se ubicará en 82 por ciento. El viento soplará desde el sureste a una velocidad de 7 kilómetros por hora, con ráfagas de 14 kilómetros por hora. La temperatura punto de rocío será de 10 grados Celsius.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas. (Imagen: SMN)

A nivel nacional, una línea seca sobre el norte del país interaccionará con un canal de baja presión sobre el interior, con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios de la atmósfera sobre el noreste y occidente, con inestabilidad atmosférica y con la onda tropical número 8 que se desplazará al suroeste de las costas de Jalisco, ocasionando lluvias puntuales muy fuertes en Durango (sur) , Zacatecas (oeste, sur y sureste) , Aguascalientes , Nayarit (norte) , Jalisco (norte, noreste y este) , Colima y Michoacán (suroeste) ; puntuales fuertes en Sinaloa (sur) , San Luis Potosí (oeste y sur) , Guanajuato (norte, este y oeste) , Querétaro (oeste y sur) , Hidalgo (oeste) , Puebla (sureste y suroeste) , Morelos , Estado de México (oeste) y Veracruz (centro) ; y lluvias con intervalos de chubascos en Chihuahua , Coahuila , Nuevo León , Tamaulipas , Ciudad de México y Tlaxcala. Todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas altas. Se prevé que la onda tropical número 8 deje de afectar a México al final del día.

Hoy a las 02:24 a.m (hora del centro de México) ocurrió el solsticio que dió inicio al verano astronómico del hemisferio norte. (Imagen: SMN)

Por su parte, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, la onda tropical número 9 que se desplazará al sur de las costas de Oaxaca, en interacción con una circulación ciclónica y con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, y la aproximación de una nueva onda tropical (número 10) a la península de Yucatán, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero (oeste, noroeste y este) , Oaxaca (oeste) y Chiapas (centro, este y sur) ; puntuales fuertes en Campeche (norte y este) , Yucatán (oeste) y Quintana Roo (centro y sur) ; y lluvias con intervalos de chubascos en Tabasco. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Para este día se prevé el inicio de una onda de calor en Baja California Sur (centro y sur) , Sonora (este y sureste) , Sinaloa (norte) , Chihuahua (oeste y este) , Coahuila (oeste) y Durango (noroeste) .

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