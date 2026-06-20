Valle de Toluca con cielo nublado y 17 grados de temperatura máxima

Para el valle de Toluca este sábado 20 de junio se pronostica un día con cielo nublado, una temperatura máxima de 17 grados Celsius y una mínima de 7 grados Celsius. La probabilidad de lluvia es del 10 por ciento, con 3 litros por metro cuadrado. La humedad relativa se ubicará en 90 por ciento. El viento soplará desde el sur a una velocidad de 2 kilómetros por hora, con ráfagas de 4 kilómetros por hora. La temperatura punto de rocío será de 9 grados Celsius.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas. (Imagen:SMN)

A nivel nacional, una línea seca en la frontera norte del país, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, circulaciones ciclónicas en niveles medios de la atmósfera en el noreste y occidente del territorio nacional, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, además de la onda tropical número 8 que se desplazará al sur de las costas de Michoacán y Colima, ocasionarán lluvias puntuales intensas en zonas de Nayarit, Jalisco y Zacatecas; así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del noroeste, occidente, centro, norte y noreste de México; además de rachas de viento de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. (Imagen: SMN)

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del territorio mexicano, en interacción con la onda tropical número 9 que se desplazará frente a la costa de Chiapas, propiciará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones.

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