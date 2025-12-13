Valle de Toluca: Día frío y seco con cielo nublado

El Valle de Toluca amaneció este día con una temperatura de 7 grados Celsius. Se pronostica un día con cielo nublado, ambiente frío y sin probabilidad de lluvia.

En Toluca todo el día estará nublado (Foto:SMN)

La temperatura máxima esperada es de 19 grados, con una mínima de 7 grados. La sensación de humedad será notable, con una humedad relativa del 71%. Los vientos serán ligeros, con una velocidad de 1 km/h y ráfagas de hasta 3 km/h provenientes del sureste.

Para el Estado de México, se prevé un ambiente predominantemente frío a fresco durante la mañana, con bancos de niebla probables en las zonas más altas. Por la tarde, las condiciones serán ligeramente más templadas.

En Toluca la velocidad del viento será de 0 a 5km/h

Canales de baja presión en el interior del país interactúan con aire húmedo, manteniendo el potencial de lluvias en otras regiones. Sin embargo, estas condiciones no afectarán al valle de Toluca hoy, donde prevalecerá la sequedad atmosférica.

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