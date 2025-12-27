Valle de Toluca: Día frío y seco con cielo parcialmente nublado

El valle de Toluca tendrá un día frío y seco este sábado 27 de diciembre, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima prevista es de 16 grados Celsius, con una mínima de 6 grados.

La velocidad del viento va de 0 a 5 km/h como limite inferior y superior (Foto: SMN)

La humedad relativa será del 79%. Los vientos serán ligeros, con una velocidad de 2 km/h y ráfagas de hasta 3 km/h, provenientes del suroeste y cambiando al sur.

Por la mañana se prevé un ambiente frío a fresco en la región, con ambiente muy frío y bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde se espera un ambiente templado con cielo medio nublado y probabilidad de lluvias aisladas en algunas zonas del Estado de México y la Ciudad de México. El viento será variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

El frente frío núm. 24, en interacción con una vaguada polar y flujo de humedad, mantendrá temperaturas bajas, fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en el noroeste y norte del país. Existe probabilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango durante la mañana.

(Foto: SMN)

Un canal de baja presión sobre el sureste del país, en interacción con circulación ciclónica y humedad oceánica, ocasionará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, e intervalos de chubascos en Jalisco, Colima y Michoacán.

Existe probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca durante las primeras horas de la mañana de los próximos días.

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