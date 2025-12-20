Valle de Toluca: Día frío y seco con cielo poco nuboso

El valle de Toluca amaneció este día con una temperatura de 3 grados Celsius. Se pronostica un día con cielo poco nuboso, ambiente frío y sin probabilidad de lluvia.

La velocidad del viento es de entre 5 y 10 km/h (Foto: SMN)

La temperatura máxima esperada es de 19 grados, con una mínima de 5 grados. La humedad relativa será del 57%. Los vientos serán ligeros, con una velocidad de 2 km/h y ráfagas de hasta 4 km/h provenientes del noroeste.

Para el periodo vespertino y nocturno, se estima un ambiente de fresco a frío en la región, el cual se intensificará hacia frío e incluso muy frío con probabilidad de bancos de niebla en las zonas de mayor altitud. Asimismo, se prevé un cambio en la cobertura nubosa hacia cielo medio nublado.

Se mantiene un ambiente predominantemente seco y estable en la región durante la mayor parte del día, con una transición hacia condiciones más frías y mayor nubosidad durante la noche y la madrugada del sábado. (Foto: SMN)

En cuanto a la precipitación, existe una probabilidad de lluvias aisladas con acumulados de 0.1 a 5 milímetros en algunos puntos del Estado de México, aunque se espera que no se presenten lluvias en el área de la Ciudad de México.

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