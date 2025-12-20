Valle de Toluca: Día frío y seco con cielo poco nuboso

El valle de Toluca amaneció este día con una temperatura de 3 grados Celsius. Se pronostica un día con cielo poco nuboso, ambiente frío y sin probabilidad de lluvia.
La temperatura máxima esperada es de 19 grados, con una mínima de 5 grados. La humedad relativa será del 57%. Los vientos serán ligeros, con una velocidad de 2 km/h y ráfagas de hasta 4 km/h provenientes del noroeste.
Para el periodo vespertino y nocturno, se estima un ambiente de fresco a frío en la región, el cual se intensificará hacia frío e incluso muy frío con probabilidad de bancos de niebla en las zonas de mayor altitud. Asimismo, se prevé un cambio en la cobertura nubosa hacia cielo medio nublado.
En cuanto a la precipitación, existe una probabilidad de lluvias aisladas con acumulados de 0.1 a 5 milímetros en algunos puntos del Estado de México, aunque se espera que no se presenten lluvias en el área de la Ciudad de México.