Valle de Toluca prevé significativa derrama económica con Final de Fútbol

La celebración de la final de fútbol, el próximo fin de semana traerá además una derrama económica importante para el Valle de Toluca con la llegada de aficionados, el consumo en establecimientos de alimentos, bares y cafeterías adicional al tema de boletaje y artículos promocionales que se estará recibiendo.

Christian Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Foto: Rebeca Morales).

Christian Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, señaló que podría ser un incremento de hasta el 30% con respecto a un fin de semana habitual, por lo que se tienen buenas expectativas de cómo se desempeñará el aforo en los diferentes restaurantes.

El año anterior, cuando el Club Toluca ganó su onceavo campeonato se tuvo incluso por varios días, una serie de actividades benéficas que a nivel nacional concentrar una derrama superior a los 490 millones de pesos, en lo que se incluyen artículos promocionales y los propios costos de taquilla, por lo que este año la condición podría ser similar.

“La realidad es que sí, aumenta de un fin de semana habitual, a un fin de final hasta en un 30%, sobre todo en los restaurantes aledaños al estadio y pues ahora estamos esperando aún más por qué es la segunda final consecutiva y la expectativa crece”.

Explicó que uno de los puntos en esta materia que deben ser atendidos y a los cuales se puede incrementar el interés y las acciones de coordinaciones en lo que tiene que ver con la seguridad, pues en el año anterior, una realidad que se vivió fue los características y robos durante el día del partido

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