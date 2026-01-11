Valle de Toluca tendrá domingo frío y sin lluvia

Para este domingo 11 de enero, se pronostica un cielo poco nuboso en la ciudad de Toluca y su valle. La temperatura máxima estimada es de 17 grados Celsius, mientras que la mínima descenderá hasta los 4 grados Celsius.

Las condiciones atmosféricas se mantendrán completamente secas en la zona. (Foto: SMN)

La probabilidad de lluvia para la región es del 0%, según el reporte meteorológico. La precipitación acumulada esperada también es de 0 litros por metro cuadrado.

La humedad relativa del aire se ubicará en torno al 69%. En cuanto a las condiciones de viento, se espera una dirección predominante del noreste. La velocidad promedio del viento será de 9 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar la misma velocidad.

La temperatura del punto de rocío, indicador de la humedad en el aire, será de 2 grados Celsius. Este valor sugiere una sensación de aire fresco durante el día.

A nivel nacional, el sistema meteorológico dominante es el Frente Frío Número 27, el cual se extiende desde el noreste del golfo de México hasta el sureste del país. Este sistema mantendrá condiciones para lluvias significativas en otras regiones, aunque sin afectación directa pronosticada para el centro del Estado de México.

Los estados que podrían registrar lluvias puntuales torrenciales son Veracruz (región Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste). Se prevén lluvias fuertes a intensas en el oriente y sureste del territorio nacional. Estas precipitaciones podrían generar encharcamientos, crecida de ríos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

También se pronostican densos bancos de niebla en las regiones noreste, centro y oriente del país.(Foto: SMN)

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá un ambiente frío a muy frío en la mayor parte de la República Mexicana.

Adicionalmente, se espera un evento de «Norte» muy fuerte a intenso en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, el istmo y el golfo de Tehuantepec. Estas condiciones de temporal contrastan con el clima seco, frío y estable previsto para el Valle de Toluca este domingo.

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