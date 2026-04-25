Valle de Toluca tendrá sábado medio nublado sin lluvia

Para el valle de Toluca este sábado 25 de abril se pronostica un día medio nublado, con una temperatura máxima de 21 grados Celsius y una mínima de 7 grados Celsius. La probabilidad de lluvia es del 0 por ciento, con 0 litros por metro cuadrado. La humedad relativa se ubicará en 59 por ciento. El viento soplará desde el noroeste a una velocidad de 4 kilómetros por hora, con ráfagas de 5 kilómetros por hora. La temperatura punto de rocío será de 6 grados Celsius.

Probabilidad de lluvia del 0 por ciento; viento del noroeste de 4 kilómetros por hora; punto de rocío a 6°C. (Imagen: SMN)

A nivel nacional, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente del territorio nacional mantendrá la onda de calor en Durango (noroeste) , Sinaloa (centro) , Nayarit (sur) , Jalisco (oeste y sur) , Colima (este) , Michoacán (sur y suroeste) , Guerrero (noroeste, este y sur) , Morelos , Nuevo León (sur) , Tamaulipas (suroeste) , San Luis Potosí (centro y sur) , Guanajuato (noreste) , Querétaro (centro) , Hidalgo (norte y este) , Veracruz (centro) , Oaxaca (sur) y Chiapas (centro y noreste).

La onda de calor se extenderá a partir de este día hacia Zacatecas (norte, centro y sur) , Aguascalientes , Puebla (norte y suroeste) , Tlaxcala (este y sur) , Estado de México (noreste y suroeste) , Ciudad de México , Tabasco (centro y este) , Campeche (costa) , Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste).

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. (Imagen: SMN)

Por otra parte, una línea seca se extenderá sobre el noreste de México e interaccionará con la corriente en chorro subtropical, ocasionando chubascos y rachas fuertes de viento en Nuevo León y Tamaulipas, con posible formación de torbellinos en Coahuila. Simultáneamente, un canal de baja presión sobre el centro, oriente y sureste del país, y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, provocarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, además del sur de la República Mexicana, con lluvias puntuales fuertes en Puebla (este) y Oaxaca (centro).

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