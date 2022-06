Vamos a cerrar filas por un México libre: Eric Sevilla

El PRI quiere un México libre, destacó Eric Sevilla, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al reunirse con liderazgos y militantes de la zona norte de la entidad, a quienes convocó a cerrar filas y trabajar en unidad para ganar la gubernatura del Estado de México en 2023.

(Foto: Especial).

Durante su visita a Chapa de Mota y Villa del Carbón, Eric Sevilla llamó a militantes y clase política “al trabajo, a la unidad, al esfuerzo compartido; un trabajo que nos debe llenar de emoción porque lo que está en juego es nuestra patria, nuestros hijos, el proyecto de nación”.

“¡Ya basta! no hay hoja de ruta, no hay brújula” en el gobierno federal, continuó el dirigente priista. En tres años y medio han destrozado al país por lo que hay que hacer un gran esfuerzo para salvar a nuestra patria, porque en el 2023 no se trata solo de una gubernatura, o de un partido político, es salvar a México, dijo.

Lo que se define en el Estado de México el año que entra es el proyecto de nación, aquí le vamos a dar el primer golpe de mando a los de la cuarta y les vamos a decir: hasta aquí llegaron, aseveró, tras referir que “lo vamos a hacer como lo hacen los mexiquenses, trabajando, convenciendo, saliendo a las calles”.

México no crece desde el 2018, no hay crecimiento económico, pero sí inflación, precisó Eric Sevilla y puntualizó que desde el año 1929 no se sufría una crisis económica tan grande. Eso se acabó, no lo vamos a permitir más, precisó.

Detalló que detrás del PRI están las instituciones y la construcción de un México que costó mucho trabajo a nuestros padres y abuelos y no lo vamos a perder. “Vamos a reconstruir este país y vamos a empezar por nuestra casa, el Estado de México”, apuntó.

En Villa del Carbón se entregaron notas laudatorias a militantes que honran al partido con su trabajo, de manos del dirigente estatal, a quien acompañaron la secretaria General del CDE, Monserrath Sobreyra; el diputado federal, Miguel Sámano; el presidente municipal de Villa del Carbón, Andri Guadalupe Correa; y los secretarios, de Organización, Pablo Bedolla; y de Operación Política, Alejandro Fernández Campillo, entre otros.

Andri Guadalupe Correa Rodríguez expuso que “los priistas hoy tenemos una gran responsabilidad, la de sacar a flote todas las necesidades que durante los últimos tres años no fueron atendidas por malos gobiernos. Hoy los priistas caminamos juntos, de la mano”, finalizó.

El diputado federal Miguel Sámano, coordinador de la bancada mexiquense, aseguró que el PRI dio la cara y defendió a México por encima de la cerrazón y de la ignorancia, en la votación de la iniciativa de reforma eléctrica pero, sobre todo, el partido siempre ha tenido la capacidad para salir adelante en momentos adversos.

Comentarios

comentarios