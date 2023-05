Vanessa Linares Zetina se suma al Partido Verde Ecologista de México

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en la entidad, presentó a la secretaria de Asuntos Electorales y Política de Alianzas del Partido de la Revolución Democrática, Vanessa Linares Zetina como un nuevo cuadro que se suma a su instituto político, con lo que aseguró, el PRD desaparece.

Vanessa Linares Zetina era a secretaria de Asuntos Electorales y Política de Alianzas del PRD (Foto: Manuel Luna).

“Como bien conocen, el PRD se manejaba por tres grandes líderes históricamente en el estado de México, Vanessa representa uno de ellos, con esto estamos ciertos que se le da el tiro de gracia ya al Partido de la Revolución Democrática, ya lo poquito que quedaba pues, ya desaparece”.

La razón por la cual Vanessa Linares deja las filas del PRD, en sus propias palabras tiene que ver con violencia política de género.

“Hoy desafortunadamente me tocó vivirlo en carne propia, pues fui violentada por el dirigente estatal Agustín Barrera con insultos, y confundiendo mi vida personal con mi vida política, limitando mi actuar partidario sin fundamento alguno, y es por ello que he tomado la decisión de hacer pública hoy mi renuncia a la Secretaría de Asuntos Electorales y Política de Alianzas del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México (…)hoy tomo la decisión de sumarme a las filas del Partido Verde Ecologista, no solo por seguir trabajando por los mexiquenses, sino porque me identifico con la ideología medioambientalista”.

De acuerdo con Vanessa Linares, su esposo es militante del Partido Verde Ecologista, y esa fue la razón del descontento del dirigente estatal del PRD, por lo que realizará la denuncia formal en contra de su ex líder partidista.

En el Partido Verde, Vanessa Linares ocupará la Secretaría estatal de Asuntos Políticos.

