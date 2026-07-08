Vecinos alertan por severa inundación en Los Héroes Chalco tras intensas lluvias

Las fuertes lluvias de estos días provocaron una inundación de consideración en la comunidad de Pueblo Nuevo, municipio de Chalco, con afectaciones en la movilidad vehicular y peatonal. Vecinos de la zona señalaron que el agua cubre el tramo comprendido entre la entrada del fraccionamiento Los Héroes Chalco y la zona conocida como la tercera gasera, lo que ha dificultado el tránsito de automóviles, motocicletas y transeúntes.

Protección Civil mantiene monitoreo en la zona y recomienda a la población mantenerse atenta a las condiciones climáticas y seguir las indicaciones oficiales (Foto: Especial).

Quienes recorrieron el área advirtieron que prácticamente toda esa vialidad permanece anegada, por lo que solicitaron a los conductores extremar precauciones y, en la medida de lo posible, tomar rutas alternas para evitar quedar varados. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni vehículos afectados.

Protección Civil mantiene monitoreo en la zona y recomienda a la población mantenerse atenta a las condiciones climáticas y seguir las indicaciones oficiales ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

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