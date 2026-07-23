Vecinos reconocen atención y calidad de servicios públicos en Huixquilucan

Habitantes de fraccionamientos y conjuntos residenciales de Huixquilucan destacaron la calidad de los servicios públicos que el gobierno municipal brinda en respuesta a las solicitudes que realizan mediante el programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, las cuales abarcan desde mejoras urbanas, hasta peticiones de seguridad pública, ecología, aguas y protección civil.

La presidenta municipal, Romina Contreras, se reunió con vecinos de fraccionamientos y conjuntos residenciales, como parte del programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, quienes reconocieron la labor del gobierno municipal para brindar servicios públicos que construyen entornos seguros, modernos y ordenados (Foto: Especial).

En el marco de la jornada número 179 del programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, dialogó de primera mano con representantes de asociaciones de colonos para acordar soluciones eficientes en materia de servicios públicos, infraestructura, ecología, servicios ciudadanos y desarrollo urbano, entre otros, con el propósito de construir un entorno seguro, moderno y ordenado, para elevar la plusvalía de la zona y fomentar un crecimiento urbano sustentable de la mano con la población.

“En el Gobierno de Huixquilucan trabajamos 24/7 para atender sus demandas. Cada semana recorremos las calles a pie para saber qué es lo que necesitan y atenderlo a la brevedad, para elevar su calidad de vida. Este programa nos permite mantener un gobierno itinerante y de máxima cercanía. No trabajamos desde el escritorio, somos un gobierno que toca las puertas de cada uno de ustedes”, compartió la alcaldesa Romina Contreras.

En este encuentro, se contó con la participación activa de los residentes de los fraccionamientos Hacienda del Ciervo, Hacienda Martín Caballero y Hacienda La Antigua; a este diálogo, se sumaron representantes y colonos de los conjuntos residenciales La Cañada, Toledo, Villa Florence, Hacienda de las Palmas, Fuente de las Lomas y Jesús del Monte, quienes constataron la pronta respuesta institucional y los trabajos de las cuadrillas de “Huixquilucan Contigo 24/7”.

Ahí mismo, la presidenta del conjunto residencial Villa Florence, Norma Covarrubias Zermeño, reconoció el esfuerzo diario del Gobierno de Huixquilucan y respaldó el trabajo de campo que encabeza la alcaldesa Romina Contreras, toda vez que impulsa un mejor estilo de vida para la ciudadanía.

“Son ustedes lo máximo, la verdad es que trabajan muy duro para atender nuestras necesidades, estamos muy contentos porque sí se ven reflejados los resultados en nuestras calles y avenidas, muchas gracias”, dijo.

Entre los trabajos que se llevaron a cabo en “Huixquilucan Contigo 24/7” destacan la rehabilitación de luminarias, balizamiento de guarniciones, topes, cebras de pasos peatonales y sentidos de circulación, colocación de discos de no estacionarse en retornos, limpieza de palmeras, poda de árboles y camellones, desazolve de drenaje y la instalación de botes para depositar heces de perros, entre otros.

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