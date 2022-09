Vecinos y autoridades de Ecatepec anuncian protestas contra Alfredo del Mazo por incumplimiento

En las próximas 72 horas iniciarán diversas movilizaciones por parte de vecinos y autoridades de Ecatepec, para protestar por la falta de cumplimiento del gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo, de los acuerdos derivados de las mesas de trabajo para atender las necesidades del municipio en materia de agua potable, seguridad pública, presupuesto, infraestructura, salud, protección civil, límites territoriales y medio ambiente.

Organizaciones ciudadanas y representantes del gobierno municipal acordaron unir fuerzas para movilizarse de cara al quinto informe de gobierno del ejecutivo estatal y exigirle que se cumplan los compromisos que asumieron ante la ciudadanía, de dar solución a las necesidades más urgentes de las comunidades ecatepenses.



El incumplimiento del ejecutivo estatal deja a más de un millónde habitantes de escasos recursos de Ecatepec en condición de alta vulnerabilidad, ya que se afecta el abastecimiento de agua potable a los hogares, la reubicación de zonas de alto riesgo y el sistema de alertamiento por lluvias terrenciales, entre otros temas de alta prioridad.



El presidente municipal, Fernando Vilchis Contreras, recordó que en su momento se instalaron ocho mesas de trabajo en las que participaron representantes del gobierno mexiquense, ciudadanos de Ecatepec y los directores de Sapase, Protección Civil y Bomberos, DIF municipal, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Jurídico y Consultiva, Medio Ambiente y Ecología..



Dijo que en dichas mesas de trabajo, los ecatepenses presentaron los temas que requieren atención inmediata por parte del gobierno del Estado de México, sin embargo, no han dado cumplimiento a los planteamientos ni se ha visto la voluntad del ejecutivo estatal para atender las necesidades de los ecatepenses.



“A la fecha no hemos visto la voluntad de parte del gobernador Alfredo del Mazo para cumplir los acuerdos de trabajo, porque no estamos pidiendo favores especiales, sino que el ejecutivo estatal cumpla con su responsabilidad constitucional de atender las necesidades de todos los mexiquenses y no dejar en el abandono a los ciudadanos de nuestro municipio, como hasta ahora lo ha hecho”, puntualizó.





Por ello, señaló que las movilizaciones sociales se realizarán de manera intermitente previo al informe de gobierno del ejecutivo estatal, Alfredo del Mazo Maza, no obstante, adelantó que podría haber una gran concentración en la ciudad de Toluca el día del informe, en caso de que persista la negativa de dar atención a las demandas de los ecatepenses.

Comentarios

comentarios