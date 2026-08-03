Venta de autos híbridos y eléctricos crece 42% en México

El uso y adquisición de vehículos eléctricos o híbridos, se han convertido cada mes más en una tendencia de consumo en nuestro país, con un crecimiento del 42.1% solamente durante el primer semestre de 2026.

(Foto: Especial)

De acuerdo con la asociación mexicana de la industria automotriz, entre mayo y comercializaron en México 77 mil 702 autos, híbridos convencionales, híbridos, desconecta Blest o bien vehículos completamente eléctricos.

La tendencia más amplia la llevan los autos híbridos convencionales con el 69.6% del total de ventas al tener un tiempo de vida calculado por mayor tiempo, principalmente en el uso de su batería, además de ofrecer condiciones de reducción de gasto en combustibles, pero sin una dependencia a una conexión a corriente eléctrica.

Al momento los estudios en materia de energía señalan que las baterías de vehículos eléctricos podrían durar entre 12 y 15 años y entre 8 y 12 años, cuando las condiciones de clima son extremas, sin embargo, la mayor parte de las marcas ofrecen garantías al menos por ocho años para este tipo de vehículos o bien un recorrido de 169 mil kilómetros.

El mantenimiento de este tipo de vehículos, además es mucho más sencillo aún cuando se requieren servicios básicos como cambio de aceite, revisión de líquidos, filtros, llantas y sistema de enfriamiento.

En realidad no hay gastos adicionales al mantenimiento simple que podría tener un auto convencional, pero los beneficios económicos y principalmente ambientales son mucho más marcados.

En México en particular aún hay una limitación importante para obtener la mayor parte de los datos en cuanto a la adquisición de estos autos, principalmente de origen asiático, ya que de acuerdo con el Inegi, aún hay empresas que han dejado de proporcionar o no han comenzado a entregar información sobre sus ventas en este sentido.

En los primeros seis meses de este año, en México se vendieron 54,000 autos, híbridos convencionales, 12,000 híbridos, conectables y 11 mil 566, vehículos completamente eléctricos, sin embargo, los vehículos ligeros a combustión siguen siendo el mayor porcentaje de las ventas con más de 627 mil unidades durante los primeros seis meses del año.

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