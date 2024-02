Venta de tamales en Toluca es menor que años anteriores

Hoy es uno de los días que tradicionalmente son muy mencionados en la cultura gastronómica del país, sin embargo, realizar el pago de tamales el 2 de febrero, Día de la Candelaria, si en la partida de rosca encontramos un niño Dios, pudiera quedar solamente como una mera mención, ya que, de acuerdo con tamaleros en Toluca, las ventas en este día, no son como en años anteriores.

El día de la Candelaria se bendicen las imágenes del Niño Dios, y es la fecha en la que se comparten entre familiares y conocidos los tradicionales tamales (Foto: Manuel Luna)

“Sí sale un poco, pero no como todos los años, así como que cada vez va mermando más la gente, ya no hay, como que se están perdiendo las tradiciones, es lo que observo”

Para Daniel Sánchez Pastrana, la pérdida de esta tradición, en parte se debe al ajetreo de la vida diaria y al progreso, ya que no se inculca a las nuevas generaciones.

Sin embargo, también afirmó, puede ser por lo difícil que es encontrar tamaleros en la ciudad, ya que Gobernación no otorga con facilidad un permiso para trabajar.

“Antes sí había fila y así, ahora pues realmente si te das cuenta es muy poca la frecuencia de gente, ya no es así como otros años que realmente no podías ni platicar, o no podías ofrecer una entrevista porque estabas rápido, entonces yo creo que por eso se ha ido disminuyendo no es la misma frecuencia de gente”.

Pocas personas y filas cortas se pudieron observar en distintos puntos de la capital, donde los tamaleros ofrecieron este alimento típico del país, en diferentes sabores, para todos los gustos (Foto: Manuel Luna).

Hoy vendieron tamales de piña, guayaba, naturales sin colorantes, totalmente artesanales, así como de mole rojo, con pollo, salsa verde con pollo, y canario.

Finalmente relató que hubo pocos pedidos, y prácticamente solo a conocidos que son clientes de años, como cinco o seis pedidos, aunque sí, reconoció que, a diferencia de los días normales, hay una mayor venta, por lo que detalló que por la tarde noche en su caso, no habrá venta, solamente fue durante la mañana hasta que se terminaron.

