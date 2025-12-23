Ventas de flor de Nochebuena cierran con buena temporada

La comercialización de flores de Nochebuena tendrá su punto cumbre el próximo 24 de diciembre, cuando prácticamente concluye esta época que se caracteriza como ser una de las ventas más importantes del año a nivel estatal.

(Foto: Rebeca Morales).

Miguel Hernández, productor de Nochebuena y quien desde hace más de una década comercializa cada temporada, sobre la vialidad Las Torres de la capital mexiquense, asegura que ha sido una buena temporada, en donde hasta el 70% de las personas que ingresan a su negocio, consolidaron una venta, desde 25 pesos por una pequeña maceta a más de 350, cuando se trata de una flor grande.

La tradicional Nochebuena se denomina Prestige, de un rojo intenso y flores grandes, pero también han llamado la atención algunas especies menos populares, como la Marbel, Sonora, rehilete, rosa, jaspeada matizadas, amarillas y rosas.

Indicó que este año los precios se han mantenido con el objetivo de no afectar a las familias y de qué tengan una buena compra para el adorno de sus casas, aún cuando el clima no fue del todo favorable, se consiguió tener una buena producción y con este un cierre de año favorable.

“La hemos mantenido porque de subir no se puede la gente ya está acostumbrada a un precio que está entre los 25 hasta los 350 pesos”.

Contrario lo que mucha gente pueda pensar, señaló que el tiempo que se dedica a la producción no es corto, en el caso de flores que llegan a medir entre un metro y medio y dos, el proceso de producción puede llevar más de dos años y por lo tanto los costos de mantenimiento y traslados son más elevados.

Explicó que esta se ha vuelto una fuente de empleo permanente para muchas familias, especialmente del norte del estado de México, pero también para revendedores que se acercan a estos espacios para comprar las flores y comercializarlas en nuestros lugares, con lo que se cierran un círculo de valor, de autoempleo y de generación de recursos, que año con año permite atraer ingresos para las familias.

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