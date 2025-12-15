Ventas en línea cada vez más accesibles para los consumidores

Los canales digitales han ido ganando terreno de manera importante en la adquisición de productos y servicios relacionados a la facilidad de obtener los productos en casa, hacerlo de manera segura con pagos digitales incluso la posibilidad de comparar precios o beneficios de una tienda y otra.

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Los anuncios han ido modificando su impacto en los consumidores que ahora utilizan las redes sociales como el principal medio para llegar a los potenciales compradores, solo durante el Programa de Descuentos del Buen Fin, se registraron mas de 240 mil menciones de anuncios y promociones por medio de redes sociales, lo que representa un aumento del 38 por ciento con respecto al año anterior.

Durante este periodo las ventas en México alcanzaron por este medio los 46 mil millones de pesos en productos como electrónicos, moda, belleza, cuidado personal, electrodomésticos, juguetes y despensa, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas Online.

Uno de los puntos que resaltan en este sentido es que en algunos casos las ventas físicas se han convertido para los consumidores en solo medios de compra de urgencia cuando se requiere un articulo de último momento pero no es un medio de compra planeado o con mayor tiempo.

Durante la última campaña digital, seis de cada 10 negocios registraron incrementos en ventas por encima del 30 por ciento y en este sentido represento el 21 por ciento del total de las ventas registradas.

Comentarios

comentarios