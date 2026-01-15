Verificación vehicular, agenda legislativa y presión económica marcan la jornada en el Edomex

1.⁠ ⁠El próximo 16 de enero inicia el retiro de circulación de automóviles y motocicletas que no cumplan con la verificación vehicular vigente. Aunque los elementos policiacos no pueden expedir multas económicas por este concepto específico, los vehículos serán retirados de la circulación.

2.⁠ ⁠La famosa “cuesta de enero” podría prolongarse este año, hasta febrero o marzo, de acuerdo a las condiciones económicas de las familias y los gastos no planeados ejecutados durante las últimas semanas.

3.⁠ ⁠Las, le y los diputados del estado de México sostuvieron un encuentro con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, donde abordaron temas prioritarios como el periodo extraordinario, programado para este 15 de enero, la seguridad, el diálogo entre los poderes del estado, así como los avances del gobierno. Las diferentes bancadas participaron en el encuentro.

4.⁠ ⁠Tras el encuentro que las y los 75 diputados del Estado de México sostuvieron con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en el Palacio de Gobierno, el presidente de la Junta de Coordinación Política, José Francisco Vázquez Rodríguez, informó que se está enlistando la reunión plenaria de Morena programada para la siguiente semana, con el objetivo de dar inicio al Periodo Ordinario.

5.⁠ ⁠El gobierno federal no tiene entre los 100 puntos de prioridad en la legislación laboral el día de cumpleaños como un feriado para los trabajadores, así como el permiso de paternidad ampliado que se presentó como una nueva iniciativa en el Congreso Federal, así lo señaló el secretario de Trabajo del gobierno federal, Marath Bolaños.

6.⁠ ⁠La reubicación del Centro Toluqueño de Escritores responde a la necesidad de ordenar el espacio público y con ello optimizar recursos del ayuntamiento, así lo ratificó el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno. Aseguró que no existe un comodato vitalicio como lo afirma la organización.

7.⁠ ⁠Este jueves 15 de enero, la Cámara de Diputados del estado de México realizará su Quinto Periodo Extraordinario, donde se dictaminarán cinco iniciativas sobre seguridad, desapariciones y extorsión, impulsadas por la gobernadora Delfina Gómez y el PRI.

8.⁠ ⁠Una fuerte explosión provocada por una pipa de gas LP que volcó y estalló en la autopista México-Querétano obligó al cierre total de esta vital vialidad durante más de ocho horas. El hecho, ocurrido anoche en límites del Estado de México e Hidalgo, movilizó a cuerpos de emergencia de ambas entidades y generó importantes afectaciones al tránsito.

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