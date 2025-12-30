Verificentros duplican afluencia habitual a pocos días de cerrar calendario de verificación

A pocos días de que inicie la aplicación formal de sanciones económicas por falta de verificación en el estado de México, los centros de servicio del Valle de Toluca registran una saturación que ha duplicado su afluencia habitual.

(Foto: Sonia Vilchis).

Actualmente, estos establecimientos reportan la atención de entre 500 y 600 automovilistas diarios, una cifra que contrasta con el promedio de 300 vehículos recibidos en periodos ordinarios.

Esta alta demanda responde al cierre del calendario de verificación del segundo semestre, que establece como fecha límite el 31 de diciembre para los vehículos con engomado azul y terminación de placa 9 o 0, además de aquellos que buscan regularizarse ante la próxima implementación de medidas de restricción vehicular en la zona.

Alvaro López Mejía, supervisor de verificentro, señaló que este incremento operativo ha provocado que algunos establecimientos agoten su inventario de hologramas, lo que ha derivado en un repunte de usuarios en las estaciones que aún cuentan con insumos disponibles.

La afluencia masiva también se atribuye a la expectativa generada por el programa de restricción de circulación que entrará en vigor en el Valle de Toluca, lo que ha motivado a los propietarios de vehículos a ponerse al corriente para evitar multas ambientales y asegurar su movilidad dentro de la capital mexiquense y municipios aledaños.

Para completar el trámite en estos centros, las autoridades requieren que los propietarios presenten una identificación oficial (INE), tarjeta de circulación vigente y el comprobante de la verificación anterior o el recibo de pago de la multa correspondiente.

En el caso de unidades nuevas, es obligatorio presentar la factura o carta factura. Asimismo, el sistema de verificación exige que el vehículo no presente adeudos en el pago de tenencia y refrendo, ya que cualquier irregularidad administrativa impide el procesamiento del holograma ambiental.

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