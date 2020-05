Vianney Trejo se suma al Edomex

La nadadora paralimpica, se suma como atleta del estado de México, con la finalidad de tener una mejor preparación y sobre todo cumplir con su objetivo de obtener una presea en la justa de Tokio 2021.

Vianney Trejo, también dio su punto de vista sobre el caso de un deportista de alto rendimiento, que no poder seguir su rutina diaria, por el COVID-19 (Foto: Arturo Pérez).

Vianney Trejo es una de las mejores deportistas a nivel mundial y nacional en el deporte adaptado y seguramente su incorporación a la entidad Mexiquense servirá para mantenerse en la cúspide a nivel mundial.

Vianney Trejo, también dio su punto de vista sobre el caso de un deportista de alto rendimiento, que no poder seguir su rutina diaria, por el COVID-19, es un tema complicado.

“He empezado a tener estos tres últimos días como ciertos periodos de ansiedad, donde no es lo mismo el ejercicio que estoy haciendo en casa a las horas que dedicaba realmente al deporte, y no sólo al deporte, sino a la nutrición, psicología, a la recuperación física con los físiatras, no es lo mismo ocupar dos horas de tu día a lo que antes ocupábamos ocho horas”, indico Trejo.

En relación de como se ha ido mejorando el trato del deporte adaptado con el convencional, dijo que;”hemos avanzado mucho como país , recuerdo que cuando llegue las cosas no eran equitativas y poco a poco van mejorando, en ese entonces Bernardo de Garza, logro equidad en (adaptados y convencional), sin duda mejoraron los apoyos económicos, yo no me quejo de ello, gracias a dios siempre me han apoyado”, explico Vianey.

Tras la emergencia sanitaria, Vianey Trejo sigue entrenando para buscar el próximo año en Tokio 2021, la tan anhelada medalla.

“El próximo año espero lograr una medalla en Tokio, para mi sería sensacional estar en el Pódium y que mejor escuchando tu himno nacional”, dijo la atleta.

Por último, se dijo agradecida con su incorporación al estado de México y agradeció a las autoridades que le abrieron las puertas.

“Me siento feliz, que me hayan brindado su apoyo, esperamos hacer grandes cosas aquí en el estado de México”, finalizó.

