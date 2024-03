Viernes Santo en Otzolotepec se vive con Fe para Jahem Fonseca quien representa a Jesús de Nazaret

Durante la Semana Santa la población mexiquense acude a diversos lugares donde se realiza la representación de la pasión y muerte de Cristo, representación que en algunos lugares como Otzolotepec, se comienza desde el mes de diciembre, es decir, poco más de tres meses para estos días, y donde, en esta ocasión el papel principal de Jesús, es realizado por segundo año por Jahem Fonseca Torres.

Durante la Semana Santa la población mexiquense acude a diversos lugares donde se realiza la representación de la pasión y muerte de Cristo (Foto: Especial).

“Con anterioridad tenía la intención de representar algo importante, precisamente este papel, desde niño que participa en esto hoy en día lo hago, pues una forma personal a manera de ofrecimiento a lo que yo creo que es un poder superior a mí, obviamente Dios, es de esta forma poder ofrendar un poco de lo que soy”.

Sin embargo, la preparación para ello, no sólo es física, sino también espiritual.

“Híjole, la verdad es que desde el año pasado fue un poco pesado en la cuestión de la importancia no Y bueno pues siento yo que es no solo representar un papel sino toda una comunidad.

“Físicamente pues siempre he tratado como de cuidarme, no pero honestamente ya estando en el momento a veces eso pasa segundo término, es más mentalizarse y prepararse espiritualmente.

“Me cuesta En el sentido de las cosas mundanas de lo que a veces Dios no quiere para nosotros, pero pues nosotros lo hacemos No entonces trato como que no luchar con eso.

“Ahorita estoy listo mentalmente espiritualmente, físicamente tal vez no tanto, pero creo que como lo decía, es más importante la parte espiritual y mental para pues poder concluir”.

El apoyo de la familia es muy importante para Jahem, además de los más de 80 participantes del grupo actoral “El Mártir del Gólgota” quienes le acompañan en esta escenificación.

Y aunque afirma que seguramente en otros años realizará otros papeles, hoy su fe lo tiene con el compromiso de seguir los pasos de Jesús.

“La fe es confianza y no desafío, no es hacer las cosas pensando que no nos va a suceder algo, toda acción pues tiene una reacción, pero creo que cuando hacemos las cosas confiando a quien se lo pedimos, es cuando nace la fe”.

Así este viernes Santo se conmemora a partir del medio día la representación más longeva del norte del valle de Toluca en el municipio de Otzolotepec.

