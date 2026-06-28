Vincula Gobierno del Edomex a jóvenes al sector productivo con Feria Emprende Dual 2026

Más de mil 400 estudiantes, docentes, empresarios, autoridades educativas y representantes del sector productivo participaron en la Feria Emprende Dual 2026, organizada por el Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), para fortalecer la vinculación entre la educación media superior y el sector productivo mediante proyectos con impacto social, tecnológico y ambiental.

(Foto: Especial)

El Secretario de Educación, Miguel Ángel Hernández Espejel, destacó que la Educación Dual vincula la formación académica con escenarios reales de aprendizaje.

En el Estado de México, más de 4 mil 500 estudiantes participan en este modelo educativo en planteles del CONALEP, CECyTEM y Bachillerato Tecnológico, donde combinan su preparación académica con experiencias prácticas en empresas y unidades económicas. La educación media superior atiende a más de 480 mil estudiantes en seis subsistemas educativos, con una oferta de 97 carreras técnicas distribuidas en 246 planteles. Jóvenes de CONALEP, CECyTEM, CBT, EPOS, Telebachillerato Comunitario y UAEMéx desarrollaron proyectos creativos, innovadores y con impacto en sus comunidades.

En esta tercera edición, las y los estudiantes presentaron proyectos en las categorías de Bienestar Social, Ciencia y Tecnología e Impacto Ambiental. En Bienestar Social, el primer lugar fue para Magic Hands del CBT No. 3 de Lerma; el segundo para Bugambilia del CONALEP Tecámac; y el tercero para Paso Seguro del CECyTEM Nicolás Romero. En Ciencia y Tecnología, el primer sitio fue para I’am Professional de la UAEMéx «Sor Juana»; el segundo para Vitaxy del CONALEP El Sol; y el tercero para Chujúkol del CBT No. 5 de Chalco.

En Impacto Ambiental, el primer lugar fue para Magobí del CBT Chapa de Mota; el segundo para Alquimia Dulce de la EPO 208 de Nicolás Romero; y el tercero para el proyecto Implementación de biofertilizantes del Telebachillerato Comunitario de Coatepec Harinas. La Feria Emprende Dual 2026 confirmó el potencial de la Educación Dual para fortalecer la vinculación entre las instituciones educativas y el sector productivo, impulsando soluciones innovadoras con impacto social, tecnológico y ambiental que contribuyen al desarrollo de las comunidades.

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