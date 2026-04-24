Vinculación a proceso a investigado por feminicidio

Un Juez con sede en Ecatepec, determinó vincular a proceso a José Daniel “N” por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio, luego de conocer los elementos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

El probable responsable habría golpeado a la víctima hasta causarle la muerte.

De acuerdo a la investigación iniciada por la Fiscalía mexiquense, fue posible determinar que el pasado 26 de marzo de este año, la víctima y su pareja sentimental se encontraban en un lugar conocido como La Mina, en la comunidad de Santa María Ajoloapan, en Tecámac, cuando el hoy vinculado, habría comenzado a agredir a la víctima.

Derivado de esta agresión, la víctima perdió la vida a causa de traumatismo craneoencefálico, en tanto que el probable responsable huyó del lugar.

Con el avance de la indagatoria, esta Representación Social pudo identificar a José Daniel “N” como posible partícipe de los hechos, por lo que solicitó ante el Juez una orden de aprehensión en su contra, por lo que, una vez detenido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

Al conocer de los elementos de prueba ofrecidos por la Fiscalía de Justicia estatal, el Órgano Jurisdiccional determinó vincularlo a proceso, además estableció un plazo de tres meses para concluir con la investigación, en tanto le fue decretada prisión preventiva oficiosa, como medida cautelar.

Al detenido se le debe de considerar inocente hasta que un Juez determine lo contrario.

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