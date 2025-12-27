Vinculan a proceso a dos hombres por secuestro exprés y robo de transporte

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que un juez vinculó a proceso a Mario Alberto “N” y a Jesús Guillermo “N” por su probable participación en un caso de secuestro exprés con fines de robo en el municipio de Jilotepec. La autoridad judicial decretó la prisión preventiva como medida cautelar y estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Los investigados habrían desapoderado de un transporte de carga a su conductor mientras circulaba en la autopista México-Querétaro. (Foto: SSEM)

Los investigados son señalados como objetivos prioritarios de la Fiscalía dentro de la «Operación Senda», una estrategia interinstitucional que inició el pasado 9 de diciembre con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad estatal. Esta operación tiene como objetivo el combate al robo de transporte de mercancías en carreteras, la trata de personas y la venta de narcóticos.

Según la investigación ministerial, los hechos ocurrieron el 14 de noviembre de 2025. La víctima conducía un vehículo Nissan modelo 2014 en la autopista México-Querétaro, a la altura de la colonia Calpulalpan en Jilotepec, cuando fue interceptada por los ahora investigados y otro sujeto más. Los atacantes viajaban en dos camionetas pick-up, amenazaron a la víctima con armas de fuego y la privaron de su libertad. Fue subida a uno de los vehículos y despojada del transporte que conducía. Posteriormente, la víctima fue abandonada en el municipio de Nextlalpan.

Las investigaciones de gabinete y de campo realizadas por agentes de la FGJEM permitieron identificar a los presuntos responsables. El Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada, lo que resultó en el ingreso de ambos a un Centro de Prevención y Readaptación Social de la zona.

De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, las personas vinculadas deben ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra emitida por la autoridad judicial.

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