Vinculan a proceso a dos personas por trata de personas en agravio de una menor

Una autoridad judicial vinculó a proceso a Emily Janet «N» y Pedro Emmanuel «N» por su probable participación en los delitos de trata de personas y delitos contra la salud, en agravio de una menor de edad que contaba con ficha de búsqueda por desaparición desde el 5 de diciembre.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de diciembre en el municipio de San Martín de las Pirámides. Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) observaron a los dos investigados caminando con una menor de edad, a quien sujetaban de los brazos. Al notar la presencia policial, la menor solicitó ayuda, refiriendo que se encontraba secuestrada.

Una vez detenidos, la víctima señaló que ambos sujetos la habían tenido privada de su libertad durante aproximadamente dos semanas, obligándola a trabajar para ellos embolsando estupefacientes. Durante el procedimiento, a Pedro Emmanuel «N» se le aseguró una mochila que contenía diversas bolsas de plástico con drogas.

Al verificar los datos de la menor, se confirmó que contaba con un boletín de búsqueda emitido por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM) desde el 5 de diciembre de 2025, luego de ser reportada su desaparición en la colonia Pablo Malacatepec del municipio de Villa de Allende.

La menor explicó a las autoridades que el día de su desaparición se había trasladado al municipio de Tecámac para buscar a una tía, pero se extravió. Los investigados aprovecharon esta circunstancia para privarla de su libertad, ostentándose como integrantes de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco.

Un juez analizó las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y decretó la vinculación a proceso para ambos sujetos por el delito de trata de personas. Además, vinculó a proceso a Pedro Emmanuel «N» por delitos contra la salud. El juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria y dictó la prisión preventiva como medida cautelar.

La menor ya fue entregada a sus familiares.(Foto: SSEM)

De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, ambos imputados deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra emitida por la autoridad judicial.

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