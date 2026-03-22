Vinculan a proceso a dos sujetos por homicidio calificado en Acolman

Por ser los presuntos partícipes del delito de homicidio calificado en agravio de un masculino, dos individuos identificados como Uriel “N” y Jesús “N” fueron vinculados a proceso por un Juez con sede en Texcoco, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó los elementos de prueba para tratar de demostrar su responsabilidad en el hecho denunciado.

A los detenidos se les deberá considerar inocentes hasta que un Juez competente determine lo contrario mediante una sentencia. (Foto: SSEM)

Según las primeras investigaciones, el 14 de septiembre de 2024, la víctima se encontraba en compañía de una persona del sexo femenino en calles de la colonia San Marcos Nepantla, en Acolman, cuando fue abordado por cuatro sujetos que llegaron a bordo de una camioneta, entre ellos los ahora imputados. Una de estas personas, con arma de fuego, la sometió y en contra de su voluntad la subió a la unidad, al igual que a la testigo, trasladándolos hasta la comunidad de Ejidos de Santa Catarina, del mismo municipio.

En dicho sitio, Uriel “N” y Jesús “N” aparentemente comenzaron a golpear a la víctima y posteriormente otro de los sujetos habría disparado un arma de fuego en su contra, ocasionándole una lesión a la altura del cráneo que le provocó la muerte, para enseguida huir del lugar, llevándose a la testigo.

Con las indagatorias efectuadas por el Agente del Ministerio Público, fue posible establecer la identidad de los participantes, por lo que, contando con esta información, solicitó al Juez una orden de aprehensión. Al ser cumplimentada, permitió poner a disposición de la autoridad a Uriel “N” y Jesús “N”, quienes fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

Las pruebas aportadas por la Fiscalía de Justicia mexiquense fueron determinantes para que el Juez de la causa les dictara auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado, imponiéndoles como medida cautelar prisión preventiva oficiosa y estableciendo un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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