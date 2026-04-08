Vinculan a proceso a dos sujetos por robo de mercancía transportada a bordo de un vehículo

Joseph Jaime “N” y Víctor Manuel “N” fueron vinculados a proceso luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditara su probable participación en el delito de robo con violencia de mercancía transportada a bordo de un vehículo automotor en el municipio de Naucalpan.

Los investigados aparentemente forman parte de una estructura criminal autodenominada “El Payaso”, dedicada al robo de transporte de carga. (Foto: SSEM)

De acuerdo con información de la Fiscalía estatal, estos sujetos probablemente forman parte de una estructura criminal denominada «El Payaso» , aparentemente dedicada al robo con violencia de transporte de carga, cuya zona de operaciones abarcaba centros de distribución en los municipios de Cuautitlán Izcalli, Teoloyucan, Naucalpan y Tepotzotlán.

Las primeras investigaciones permitieron identificar que el 4 de marzo pasado, la víctima circulaba sobre el Boulevard Ávila Camacho, en la colonia San Andrés Atoto, a bordo de una camioneta tipo Silverado 3500 transportando mercancía propiedad de una empresa particular. Diversos vehículos le cerraron el paso y descendieron sujetos armados, entre ellos Joseph Jaime “N”, quienes amenazaron a la víctima con armas de fuego.

Luego de obligarla a detener su marcha, la privaron de su libertad a bordo de la unidad que conducía, para después pasarla a otro vehículo, donde la amenazaron con hacerle daño a su familia si denunciaba el hecho. Finalmente, la subieron a un tercer vehículo conducido por Víctor Manuel “N”, quien la trasladó hacia otro punto donde fue puesta en libertad.

Al tener conocimiento del hecho, el Agente del Ministerio Público solicitó al Juez una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada, permitiendo poner a los detenidos a disposición de la Autoridad Judicial e ingresarlos al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

El Juez determinó vincularlos a proceso, estableciendo un plazo de dos meses para realizar la investigación complementaria. A los investigados se les debe considerar inocentes hasta que un Juez determine lo contrario mediante una sentencia.

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