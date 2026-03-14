Vinculan a proceso a “El Negro” por homicidio en grado de tentativa en agravio de un menor y dos adultos 

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo de una Autoridad Judicial la vinculación a proceso en contra de Luis Antonio “N”, alias “El Negro” , quien es investigado por su posible participación en el delito de homicidio en grado de tentativa, por hechos ocurridos al interior de una tienda departamental ubicada en Valle de Chalco, en el que un menor de edad, su padre y otro masculino habrían resultado lesionados por quemaduras.

Suman cuatro las personas detenidas, de las cuales, tres ya están vinculadas a proceso por hechos ocurridos el pasado 22 de febrero en el que dos adultos y un menor de edad resultaron con quemaduras, luego de que un grupo de sujetos arrojó material inflamable en el área de cajas de dicho local comercial.

Trabajos de investigación de esta Fiscalía han permitido identificar la posible participación de siete sujetos en este ilícito, cuatro de los cuales ya se encuentran detenidos en tanto que tres más, plenamente identificados, cuentan con orden de aprehensión pendiente de cumplimentar

Edgar “N”, alias “El Peluso”, Luis Antonio “N”, alias “El Negro”, Miguel Ángel “N” y un menor de edad, ya fueron detenidos por estos hechos; Edgar “N”, alias “El Peluso” y Luis Antonio “N” alias “El Negro” fueron vinculados a proceso con prisión preventiva por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en tanto que el adolescente de identidad resguardada fue vinculado a proceso el 1 de marzo, con medida cautelar de internamiento, por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida.

De acuerdo a la investigación iniciada por estos hechos, se pudo precisar que el 22 de febrero pasado, en calles de dicha colonia se encontraba una camioneta de la marca GMC, así como dos motocicletas y 7 masculinos, entre ellos Edgar “N”, alias “El Peluso”, Luis Antonio “N”, alias “El Negro”, Miguel Ángel “N”, un menor de edad, así como 3 masculinos plenamente identificados, entre los que se encontraría el autor intelectual de dicho ilícito.

En algún momento, Miguel Ángel “N”, saca del interior de la camioneta unas botellas de plástico que contienen un líquido, mismas que entrega a Luis Antonio “N” y otro masculino.

Luis Antonio “N” aborda una de las motocicletas en compañía de Edgar “N”, mientras que el menor de edad aborda otra con otro de los sujetos, trasladándose primero a una tienda de conveniencia con razón social OXXO ubicada en la colonia Alfredo Baranda, en la esquina de avenida Moctezuma y Cuauhtémoc donde arrojan algunas botellas para después incendiarlas.

De ahí, se trasladan a la tienda denominada “3B” ubicada en avenida Cuitláhuac, esquina con Poniente 13 de la colonia San Miguel Xico, lugar al que ingresan Luis Antonio “N” y otro sujeto, quienes avientan hacia los estantes una bomba casera tipo molotov, para después, presuntamente, sacar de entre sus ropas las botellas que contenía un líquido inflamable, con las cuales comienzan a rociar el interior de la tienda, así como directamente, a un menor de dos años de edad y a su padre que se encontraban en dicho lugar, para después prenderles fuego y huir del lugar a bordo de las motos en las que llegaron.

Derivado de esta acción, un hombre de 49 años, su hijo menor de edad y otro masculino resultaron con quemaduras en diversas partes de sus cuerpos, por lo que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, hasta el momento, el menor se reporta con estado de salud delicado.

Tras estos sucesos, la Fiscalía dio inicio a la investigación por los delitos de daños en los bienes y lesiones; pero el avance en las diligencias de gabinete y en campo, permitieron a esta Representación Social advertir la probable comisión del delito diverso de homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de un menor, así como la identificación de los presuntos responsables, por lo que fue solicitada ante un Juez la orden de aprehensión correspondiente en su contra.

Una vez detenido, Luis Antonio “N”, alias “El Negro” fue trasladado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, en donde un Juez determinó su vinculación a proceso, le impuso como medida cautelar prisión preventiva y otorgó un plazo de 2 meses para el cierre de investigación complementaria

Esta Fiscalía cuenta con orden de aprehensión vigente en contra de los otros tres sujetos relacionados con estos hechos, entre los que se encuentra el posible autor intelectual de este ilícito.

A los detenidos en todo momento se les debe de considerar inocentes hasta que el Juez correspondiente determine lo contrario mediante una sentencia.

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