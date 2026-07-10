Vinculan a proceso a Fernando Flores; asegura que esta situación no afectará su desempeño

Un juez de control determinó la vinculación a proceso penal de Fernando «N», actual presidente municipal de Metepec, tras evaluar las pruebas presentadas sobre su presunta participación en los hechos ocurridos dentro de las instalaciones del Club Deportivo La Asunción.

Fernando Flores (Foto: Especial).

De acuerdo con los antecedentes del caso integrados en la carpeta de investigación, los hechos que motivaron la denuncia ocurrieron cuando el funcionario, presuntamente acompañado por un grupo de personas, ingresó a las instalaciones del citado cub privado. Durante el incidente se reportaron confrontaciones con el personal de seguridad y administrativo del lugar, relacionadas con disputas internas sobre la posesión o el acceso al inmueble, lo que derivó en una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Durante la audiencia resolutiva, la autoridad judicial consideró que existen los elementos para dar inicio formal a la etapa de juicio, por lo que fijó un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria. De este modo, el periodo para el desahogo y la recopilación de pruebas por ambas partes concluirá formalmente el próximo 3 de septiembre.

Posterior a la resolución, el presidente municipal emitió un posicionamiento oficial en el que manifestó su respeto a las instituciones y al Estado de derecho, confirmando que acata la determinación de la autoridad jurisdiccional. En su mensaje, el alcalde señaló que ejercerá su derecho a la defensa dentro de las instancias legales para esclarecer los hechos y resolver el asunto conforme a derecho.

Asimismo, Fernando «N» precisó que este proceso legal no modifica sus funciones públicas ni su compromiso con los habitantes de Metepec, por lo que continuará desempeñando el cargo de Presidente Municipal. Aseguró que la administración local, sus obras, programas y servicios públicos seguirán operando con normalidad y bajo el mismo ritmo de trabajo, reiterando su confianza en que el proceso permitirá que prevalezcan la verdad y la ley.

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