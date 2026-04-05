Vinculan a proceso a Fortunato “N” por homicidio con arma blanca ocurrido en Naucalpan

Luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó la posible participación de Fortunato “N” en el delito de homicidio en agravio de un masculino en el municipio de Naucalpan, una Autoridad Judicial determinó su vinculación a proceso.

El detenido debe ser considerado inocente en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra. (Foto: SSEM)

Derivado de la investigación iniciada por esta Representación Social, fue posible determinar que el pasado 30 de marzo, este sujeto habría iniciado una discusión con la víctima y, en algún momento, la habría agredido con un arma blanca, ocasionándole heridas que le privaron de la vida.

Por estos hechos, Fortunato “N” fue detenido e ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial. Tras analizar los datos de prueba recabados y aportados por la Fiscalía Mexiquense, el Juez determinó su vinculación a proceso, otorgando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y estableciendo como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

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