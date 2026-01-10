Vinculan a proceso a hombre por abuso sexual en agravio de una menor en Chiconcuac

Un Juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra un hombre señalado como presunto responsable del delito de abuso sexual en agravio de una menor de edad. El imputado fue identificado como Pablo «N» y los hechos ocurrieron el 31 de diciembre de 2025 en el municipio de Chiconcuac.

La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) establece que los hechos ocurrieron en la colonia Santa María. Según la versión ministerial, la madre de la víctima y su hija menor se encontraban dentro de su domicilio cuando la madre advirtió que la niña estaba en el patio común que comparten con otras viviendas.

Al acercarse al patio, la madre se percató de que Pablo «N» le estaba realizando tocamientos a su hija. Inmediatamente, corrió para resguardar a la menor y reclamarle la acción al sospechoso, quien respondió huyendo del lugar.

El caso continúa su curso dentro del sistema de justicia penal del Estado de México. (Foto: SSEM)

La madre de la víctima solicitó apoyo policial tras el incidente. Elementos de la policía lograron localizar y aprehender a Pablo «N» metros adelante del domicilio, poniéndolo a disposición de la autoridad ministerial.

El Juez de control, al analizar los elementos de prueba presentados por la Representación Social (Fiscalía), decretó la vinculación a proceso del imputado por el delito de abuso sexual. Como parte de esta resolución, se estableció como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que el acusado permanecerá en un centro penitenciario durante el desarrollo del proceso.

Adicionalmente, el magistrado fijó un plazo de 20 días para el cierre de la investigación complementaria del caso. Este plazo permite a la Fiscalía reunir y presentar pruebas adicionales antes de la siguiente etapa procesal.

De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, Pablo «N» debe ser considerado inocente hasta que una sentencia judicial firme y condenatoria determine legalmente su responsabilidad.

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