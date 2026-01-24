Vinculan a proceso a hombre por homicidio calificado en Chalco

Un Juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra un hombre señalado como presunto responsable del delito de homicidio calificado. El imputado fue identificado como Cristian «N», conocido con el alias «El Cejón», y los hechos ocurrieron en abril de 2025 en el municipio de Chalco.

La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) establece que el hecho delictivo sucedió el 25 de abril de 2025. Ese día, la víctima se encontraba al interior de un domicilio ubicado en la colonia Nueva San Isidro, en Chalco, en compañía de otras cuatro personas, entre las cuales se encontraba el hoy detenido.

Las lesiones provocadas por los golpes y el arma habrían causado la muerte de la víctima en el lugar de los hechos.(Foto:SSEM)

Según la versión ministerial, en un momento dado, una de las personas presentes comenzó a discutir con la víctima. Esta persona aparentemente le dio la orden a Cristian «N» («El Cejón») de sujetar a la víctima, tras lo cual procedieron a golpearla y agredirla con un objeto punzocortante.

Con el avance de la investigación, el Agente del Ministerio Público logró establecer la identidad de los presuntos responsables. Con base en ello, solicitó ante un Juez la orden de aprehensión correspondiente en contra de Cristian «N».

Dicha orden judicial fue cumplimentada, lo que permitió la aprehensión del imputado, su puesta a disposición de la autoridad y su posterior ingreso a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social.

El Juez de control, al valorar los documentos de prueba presentados por la Representación Social (Fiscalía), decretó la vinculación a proceso de Cristian «N» por el delito de homicidio calificado. Como parte de esta resolución, se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá en prisión durante el desarrollo del proceso penal.

Adicionalmente, el magistrado fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria del caso. De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, Cristian «N» debe ser considerado inocente hasta que una sentencia judicial firme y condenatoria determine legalmente su responsabilidad. La investigación continúa para determinar el grado de participación de las otras personas que, según la Fiscalía, se encontraban en el domicilio durante los hechos.

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