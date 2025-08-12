Vinculan a proceso a personas investigadas por desaparición de niño de 5 años en La Paz

En audiencia celebrada en los Juzgados de Nezahualcóyotl, el Órgano Jurisdiccional vinculó a proceso a Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”, quienes son investigados por su probable intervención en delitos vinculados a la desaparición de persona, en agravio de un niño de cinco años, hechos registrados en el municipio de La Paz.

La Autoridad Judicial estableció plazo de tres meses para el cierre de investigación complementaria y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, fijada en audiencia anterior. (Foto: especial).

Durante la audiencia, la Autoridad Judicial después de revisar los datos aportados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició proceso legal contra estos tres integrantes de una familia, además estableció plazo de tres meses para el cierre de investigación complementaria y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada fijada en audiencia anterior.

Indagatorias de la Fiscalía del Estado de México permitieron establecer que el lunes 28 de julio de este año, Lilia “N” y Ana Lilia “N” acudieron al domicilio de una mujer, ubicado en la colonia Ejidal El Pino, en el municipio de La Paz, supuestamente para “cobrarle una deuda económica”.

No obstante, dicha persona les indicó que no tenía dinero para saldar la deuda, por lo que las investigadas habrían sustraído a un niño de cinco años, hijo de ésta y le dijeron que “no se lo entregarían hasta que pagara el dinero que les debía”. Carlos “N”, las esperaba en la esquina de la calle y posteriormente juntos se retiraron del lugar, llevando consigo al pequeño.

La madre del menor de edad habría acudido en diferentes ocasiones al domicilio de estas personas con la intención de ver a su hijo, situación que no le habrían permitido los probables implicados. Por ello, el pasado 4 de agosto, denunció los hechos ante esta Fiscalía.

En esa misma fecha, elementos de la Policía Municipal de Género junto con ella se trasladaron al inmueble habitado por los probables implicados, donde fue hallado el cuerpo sin vida del niño, dentro de un costal, en condiciones que establecen el presunto ocultamiento del mismo, por ello fueron detenidos Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”.

Tras la detención, fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público, quien inició la investigación correspondiente por delitos vinculados a la desaparición de persona y posteriormente ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, a disposición de un Juez. Para el ingreso al Penal de estas tres personas, la Fiscalía mexiquense contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de Marina (MARINA) y de la Policía Municipal de La Paz.

De acuerdo con los actos de investigación realizados por estos hechos se ha podido determinar que entre el 31 de julio y 2 de agosto, al encontrase la víctima con los ahora vinculados al interior del domicilio localizado en la colonia Ejidal El Pino, en el municipio de La Paz, éstos le habrían ocasionado la muerte por traumatismo craneoencefálico. Posteriormente habrían envuelto el cuerpo con sábanas, luego lo colocaron en bolas plásticas y costales, para finalmente esconderlo entre objetos y basura en el patio del inmueble.

