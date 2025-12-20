Vinculan a proceso a presunto extorsionador en Nopaltepec

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que un juez vinculó a proceso a Gilberto «N», alias «El Gato», por su probable responsabilidad en el delito de extorsión en agravio de un comerciante del municipio de Nopaltepec. El sujeto es señalado como presunto integrante de un grupo delictivo con orígenes en Jalisco.

El detenido mantiene el estatus de inocente mientras no se dicte una sentencia condenatoria en su contra. (Foto: SSEM)

De acuerdo con los hechos de la carpeta de investigación, el caso inició el 25 de septiembre de 2025 cuando la víctima, estando en su domicilio ubicado en la calle Cuauhtémoc de la colonia Tlaxixilco en Nopaltepec, recibió mensajes intimidatorios en su teléfono celular. Posteriormente, un grupo de sujetos realizó detonaciones de arma de fuego contra su vivienda y sus vehículos.

La extorsión escaló el 15 de octubre del mismo año. En esa fecha, cuatro personas del sexo masculino, portando armas de fuego y a bordo de una camioneta de color blanco, llegaron al domicilio del comerciante. Entre ellos se encontraba Gilberto «N», de 40 años de edad, quien amenazó directamente a la víctima con hacerle daño a él o a su familia en caso de no cubrir una cuota mensual de 50 mil pesos. Ante la amenaza, el comerciante les entregó una cantidad mínima de dinero.

Los sujetos anunciaron que regresarían por la cantidad total acordada. Cumplieron su advertencia el 1 de diciembre de 2025, cuando un individuo identificado como «El Gato» y otro más llegaron a bordo de una motocicleta de color verde a la vivienda de la víctima.

Tras las indagatorias de campo y gabinete realizadas por policías de investigación, se logró la ubicación, identificación y posterior detención de Gilberto «N». El detenido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

Al quedar a disposición de la autoridad judicial, se decretó la medida cautelar de prisión preventiva en su contra y se autorizó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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