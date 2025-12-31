Vinculan a proceso a sujeto por extorsión a un comerciante de pollo en Toluca

Por los elementos de prueba recabados y presentados ante un Juez, la Fiscalía General de Justicia del Estado México, obtuvo de esa autoridad auto de vinculación a proceso en contra de Jovanny “N”, quien es investigado por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión.

El investigado aparentemente amenazó a la víctima con causarle daño o a su negocio si no le entregaba una cantidad de dinero de forma periódica (Foto: Especial).

Según las primeras investigaciones, este sujeto se habría presentado en el local comercial de la víctima, destinado a la venta y procesamiento de pollo, a quien le habría advertido que él formaba parte de una estructura criminal y tenían información suya, de su negocio y de sus trabajadores.

El hoy investigado amenazó a la víctima refiriéndole que contaban con información sobre las operaciones de su negocio, por lo que a partir de ese momento estaba obligado a entregar una cantidad de dinero de forma periódica para que dicho supuesto grupo delictivo no le causara daños a él, a su negocio o a sus trabajadores.

La víctima por temor a sufrir alguna agresión, acudió el pasado mes de noviembre a un lugar acordado con este sujeto en el municipio de San José del Rincón y dejó un sobre con dinero en efectivo, sitio en donde le exigieron entregar otra cantidad en el mes de diciembre de este mismo año.

Al tomar conocimiento de estos hechos, la Fiscalía de Justicia del Estado de México inició con las investigaciones pertinentes para recabar pruebas que demostraran la participación de este sujeto en el hecho delictivo denunciado, con las cuales además pudo establecer su identidad, por lo que solicitó al Juez una orden de aprehensión.

Dicho mandamiento judicial fue cumplimentado y el detenido ingresado al Centro Penitenciario y de Readaptación Social de El Oro, donde quedó a disposición de la autoridad.

El Órgano Jurisdiccional, determinó dictar auto de vinculación a proceso por el hecho delictuoso de extorsión con modificativa agravante complementación típica y punibilidad autónoma en contra de Jovanny “N”, luego de que el Agente del Ministerio Público aportara datos de prueba suficientes para acreditar el hecho, imponiéndole prisión preventiva.

Esta persona debe de ser considerada inocente hasta que una Autoridad Judicial determine lo contrario mediante una sentencia.

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