Vinculan a proceso a sujeto por secuestro exprés y robo de transporte de carga en Ecatepec

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo de un Juez, con sede en Ecatepec, auto de vinculación a proceso en contra de José Antonio «N» por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de robo. De acuerdo con las investigaciones, el pasado 24 de junio, la víctima circulaba por calles de Ecatepec a bordo de un tractocamión de la marca International cuando fue interceptado por un vehículo color blanco del cual descendieron dos sujetos, entre ellos el hoy investigado, quienes portaban armas de fuego y amenazaron a la víctima.

Al detenido se le debe considerar inocente hasta que un Juez determine lo contrario mediante una sentencia condenatoria. (Foto: SSEM)

Luego de obligarla a detener su marcha, los imputados privaron de la libertad a la víctima a bordo de su propio vehículo y comenzaron a circular por varias calles, hasta que minutos después se detuvieron para desenganchar el portacontenedor. Los hoy imputados habrían privado de la libertad a la víctima para desapoderarla de una unidad de transporte, con el fin de robar el tractocamión y su carga.

Al notar un desvío en la ruta programada, la propietaria de la unidad alertó a las autoridades, que tras un operativo de búsqueda realizaron la detención del investigado. A José Antonio «N» le fue asegurada una mochila que contenía dos inhibidores de señal de 16 antenas, así como un radio comunicador, elementos utilizados para evitar la localización del vehículo. Una vez puesto a disposición del Agente del Ministerio Público, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

Con las pruebas aportadas por la Fiscalía, el Órgano Jurisdiccional determinó la vinculación a proceso de José Antonio «N» por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de robo. El Juez decretó dos meses para el cierre de la investigación complementaria y mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En caso de ser declarado culpable, el detenido podría alcanzar una sentencia de entre 50 y hasta 90 años de prisión. Al detenido se le debe considerar inocente hasta que un Juez determine lo contrario mediante una sentencia condenatoria.

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