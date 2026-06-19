Vinculan a proceso a un sujeto por su probable responsabilidad en secuestro

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo de un Juez la vinculación a proceso de un sujeto identificado como Iván “N”, por su probable participación en el delito de secuestro con la agravante de haber causado la muerte, en contra de dos personas.

El Juez otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria y como medida cautelar la prisión preventiva.

Las averiguaciones realizadas por esta Fiscalía permitieron establecer que el 7 de septiembre de 2021, las víctimas se encontraban sobre la vía pública, en la localidad de La Cañada en el municipio de Huixquilucan, momento en que llega el investigado en compañía de dos masculinos y una femenina, a bordo de una camioneta color verde que conducía Iván “N”.

Al llegar al sitio el ahora vinculado les dice a sus acompañantes “ahí están, bájense por esas personas” refiriéndose a las víctimas, descienden del automotor la femenina y un masculino, quienes portaban armas de fuego, amenazan a las víctimas y las obligan a subir a la camioneta, uno en la parte de la batea y otra en el interior.

Al llegar a la calle de Lomas de Arteaga en el poblado de San Juan Yautepec en la misma demarcación, bajan a las víctimas del automotor, quienes ya se encuentran inmóviles, acto seguido Iván “N”, utiliza un arma punzo cortante y le provoca diversas lesiones a una de las víctimas. Cabe señalar que los cuerpos de las víctimas son encontrados un día después.

Al tener conocimiento de los hechos el Agente del Ministerio Público, inició las investigaciones correspondientes e identificó al probable responsable, por lo que, solicitó y obtuvo de un Juez orden de aprehensión en contra de Iván “N”, por el delito de secuestro con la agravante de haber causado la muerte.

Elementos de esta Representación cumplimentaron el mandato judicial e ingresaron a Iván “N”, al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de un Órgano Judicial, quien determinó como medida cautelar la prisión oficiosa y otorgó dos meses para las investigaciones complementarias.

Al detenido se le debe considerar inocente hasta que se determine lo contrario a través de una sentencia condenatoria. En caso de ser encontrado responsable podría alcanzar hasta 80 años de prisión.

Comentarios

comentarios