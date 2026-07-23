Visita de Sheinbaum, seguridad, inversión y salud marcan agenda este jueves

1.⁠ ⁠En Toluca la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la reducción del 58 por ciento en homicidios en el estado de México. Reconoció a la entidad como uno de los mejores ejemplos de coordinación entre los tres órdenes de Gobierno.

2.⁠ ⁠La farmacéutica Opella ubicada en el municipio de Ocoyoacac, puso en operación su línea de producción de Enterogermina, con una inversión de mil 200 millones de pesos, siendo está la primera en su tipo fuera de Europa y que permitirá que ocho de cada 10 medicamentos de esta empresa que se consumen en México estén fabricados en la planta ubicada Ocoyoacac.

3.⁠ ⁠Celina Castañeda de la Lanza, Secretaría de salud en el Estado de Mexico, señaló que al momento no se tiene identificado ningún brote de ciclosporiasis en la entidad tras la alerta emitida por el Gobierno de Estados Unidos sobre contaminación de alimentos.

4.⁠ ⁠El sector de dispositivos e insumos médicos podría tener un crecimiento de entre 3 y 4 veces su tamaño actual durante la presente administración derivado del crecimiento del mercado y la producción que se ha desarrollado en el país.

5.⁠ ⁠En el estado de México las mujeres destinan más del doble de tiempo al trabajo doméstico no remunerado, actividad que aporta casi una cuarta parte del Producto Interno Bruto nacional, revelan cifras difundidas en el Día Internacional del Trabajo Doméstico.

6.⁠ ⁠En marco del Día Mundial del Cerebro, el cual se conmemora cada 22 de Julio, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición expone el consumo de alcohol y otras sustancias además de la exposición al humo del tabaco genera diversas afecciones en el desarrollo cerebral y la salud mental haciendo énfasis en la infancia y la adolescencia.

7.⁠ ⁠Los fuegos artificiales utilizados durante la fiesta patronal en Huixquilucan provocaron un incendio en el arco de la parroquia de Santa María Magdalena, lo que generó alarma entre los asistentes y movilizó a los servicios de emergencia.

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