Visita la exhibición de autos eléctricos en la Feria Ambiental de Toluca

Con el propósito de promover acciones que contribuyan a mejorar la calidad del aire, el Gobierno de Delfina Gómez Álvarez invita a participar en la Feria Ambiental que se realizará el 9 de octubre en el Parque Metropolitano Bicentenario de Toluca.

Se realizará el 9 de octubre en el Parque Metropolitano Bicentenario, en Toluca, de 10:00 a 14:00 horas (Foto: Especial).

A través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), este encuentro forma parte de la estrategia ProAire 2018-2030, la cual impulsa la educación y comunicación ambiental como herramientas para prevenir y reducir la contaminación atmosférica.

Las y los asistentes podrán conocer las acciones que impulsa el Gobierno estatal para mejorar la calidad del aire y reducir emisiones, además de participar en actividades lúdicas y educativas que promueven hábitos más sostenibles en la vida cotidiana.

Entre las actividades destacan la exhibición de autos eléctricos y medios de transporte amigables con el ambiente, el Taller de Rehiletes “El aire que nos da vida y movimiento”, y módulos informativos de las distintas áreas de la SMAyDS, donde se brindará orientación sobre prácticas responsables y la protección del entorno natural.

La dependencia estatal enfatizó que mejorar la calidad del aire es una tarea compartida que requiere de la participación de toda la sociedad, por lo que invita a verificar y dar mantenimiento a los vehículos, usar transporte no motorizado, evitar la quema de basura o llantas, y reducir el uso de aerosoles y solventes.

La Feria Ambiental “Aire Limpio, un compromiso con la Calidad del Aire” estará abierta de 10:00 a 14:00 horas en el Parque Metropolitano Bicentenario, ubicado en Av. Paseo Tollocan s/n, Colonia Universidad, Toluca. La entrada es libre y está dirigida a público de todas las edades.

