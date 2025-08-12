Viven transportistas de Toluca experiencia que simula conducir alcoholizados

La Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca, en coordinación con la empresa Heineken, realizó en la delegación Santa María Totoltepec una jornada de prevención que combinó dinámicas interactivas y capacitación para concientizar sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol.

Participantes usan lentes fatal visión y reciben la charla Manejo a la defensiva.

“Es como si todo se moviera más lento y no pudiera calcular bien las distancias”, relató José Luis, operador de reparto, tras probar los lentes fatal visión que simulan diferentes niveles de alcohol en la sangre.

Además de la dinámica, se impartió la plática Manejo a la defensiva, con la que se reforzó la importancia de la educación vial, el respeto al reglamento y la responsabilidad al volante.

En el encuentro, autoridades y representantes de la empresa conformaron un Comité Empresarial de Atención para Reportes de Emergencia, que permitirá una respuesta más rápida y coordinada ante incidentes.

“Queremos que cada conductor regrese a casa sano y salvo, y que cada familia esté tranquila sabiendo que sus seres queridos manejan de forma segura”, destacó un representante de la Dirección de Prevención Comunitaria.

