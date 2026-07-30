Volcadura de dos camionetas con pollo y queso colapsa la México-Pachuca

La volcadura de dos camionetas de redilas que transportaban pollo fresco y queso panela provocó severas afectaciones a la circulación sobre la autopista México-Pachuca, con dirección a la Ciudad de México, en el municipio de Tecámac.

El accidente ocurrió durante la madrugada, a la altura de Ojo de Agua, en el kilómetro 29+900, donde aparentemente una de las unidades tipo Estaquita sufrió una falla mecánica al desprenderse una llanta, impactando a la segunda camioneta (Foto: Especial).

El accidente ocurrió durante la madrugada, a la altura de Ojo de Agua, en el kilómetro 29+900, donde aparentemente una de las unidades tipo Estaquita sufrió una falla mecánica al desprenderse una llanta, impactando a la segunda camioneta y ocasionando que ambas perdieran el control y volcaran sobre la vía de cuota.

Una de las camionetas transportaba cajas con pollo fresco y hielo, mientras que la otra llevaba queso panela. Tras el percance, la mercancía quedó esparcida sobre los carriles, lo que obligó al cierre parcial de la autopista y ocasionó largas filas de vehículos durante las primeras horas de este jueves.

Elementos de la Guardia Nacional resguardaron la zona y coordinaron la circulación, mientras personal de la autopista con apoyo de bomberos de Tecámac realizó labores para retirar el pollo, el hielo y el queso que quedaron sobre el pavimento, además de limpiar la carpeta asfáltica. Minutos después arribaron grúas para colocar ambas unidades sobre plataformas y retirarlas del lugar, con el fin de restablecer la circulación.

Una vez que las camionetas fueron retiradas con apoyo de grúas y se concluyó parte de la limpieza de la carpeta asfáltica, fueron habilitados tres de los cuatro carriles, por lo que la circulación se restableció de manera lenta.

Los conductores de las unidades, cuyas identidades no fueron reveladas, fueron atendidos por paramédicos en el lugar, ya que presentaban lesiones leves y no requirieron traslado hospitalario.

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