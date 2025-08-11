Volcadura en el Nevado de Toluca deja un muerto y 11 heridos

Una camioneta que transportaba turistas se volcó este domingo por la tarde en la parte alta del Nevado de Toluca, dejando como saldo preliminar una persona fallecida y 11 lesionados, entre ellos varios menores de edad.

Las autoridades mantienen un operativo en la zona para garantizar la seguridad de los paseantes y llevar a cabo las diligencias correspondientes que permitan esclarecer las causas del accidente (Foto: Especial).

El accidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando la unidad, una Ford tipo pick up de color negro, ascendía por el camino que conduce a la zona más elevada del volcán Xinantécatl. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo perdió el control y cayó varios metros por una barranca, quedando severamente dañada la cabina.

Elementos de la Policía de Alta Montaña, junto con personal de Protección Civil municipal y del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), acudieron al lugar tras recibir el llamado de emergencia al 911. En las labores de rescate también se solicitó el apoyo de un helicóptero del grupo Relámpagos para el traslado de heridos.

Los lesionados fueron estabilizados en el sitio y posteriormente trasladados a distintos hospitales de Toluca para su atención médica. La persona fallecida, cuya identidad no ha sido revelada, quedó en el lugar hasta la llegada de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para realizar el levantamiento del cuerpo.

El incidente ha reavivado las críticas hacia el servicio de transporte que ofrecen algunas camionetas administradas por comuneros en la zona, el cual, según habitantes y visitantes, opera desde hace años sin las medidas de seguridad adecuadas.

