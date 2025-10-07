Voluntariado de la Secretaría de Salud anuncia 2ª edición de Carrera con Causa

La Secretaría de Salud del estado de México, a través de su Voluntariado, anunció la segunda edición de la carrera con causa de tres kilómetros, cuyos fondos se destinarán al tratamiento de cáncer infantil y la rehabilitación de la sala de terapia intensiva del Hospital para el Niño.

(Foto: Sonia Vilchis).

La carrera se llevará a cabo el sábado 18 de octubre a las 8:00 de la mañana en el Parque Alameda Central, aunque se recomienda la llegada de los participantes 30 minutos antes para realizar el calentamiento.

El titular del Voluntariado de la Secretaría de Salud del estado de México, Alfredo Jiménez García, detalló que el evento tendrá un costo de inscripción de $300.00 pesos. Los interesados a partir de los 13 años en adelante podrán participar, e incluso se permite la asistencia con «seres sintientes» (mascotas).

La primera edición registró la participación de mil 100 corredores. Las inscripciones están abiertas en las oficinas del Voluntariado, así como en las oficinas de la Secretaría de Salud ubicadas en Independencia y en Metepec. Este evento se realiza en el mes de octubre, coincidiendo con las actividades de concientización sobre el cáncer de mama, pero enfocando su recaudación en la atención pediátrica oncológica.

El cáncer infantil, siendo la segunda causa de muerte en menores de 4 a 15 años en el país, representa un desafío de salud pública en el Estado de México.

De acuerdo con información de unidades médicas, en la entidad se registra una incidencia de casos de entre 600 a 700 al año. Las leucemias, como la Linfoblástica y la Mieloblástica Aguda, junto con los Linfomas, se encuentran entre los tipos más frecuentes diagnosticados. En un periodo de 2015 a 2022, se registraron 627 casos en diversas unidades del Estado. En México, la tasa de sobrevida a cinco años por cáncer infantil se reporta en un 37%, la cifra más baja observada en la región.

Comentarios

comentarios