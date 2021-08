Volver a grabar mis canciones me causaba aversión: Fidel Nadal

El ritmo del hip hop de Santa Fe Klan, la cumbia de la agrupación Instituto Mexicano del Sonido y el reggae del argentino Fidel Nadal se unen en el tema “International love”, uno de los mayores éxitos del cantante considerado como uno de los mayores íconos del llamado movimiento rastafari en Argentina.

Actualmente, “El negro sigue en guerra” se encuentra aún en proceso de producción, aunque Fidel Nadal adelantó que la producción deberá estar terminada antes de que concluya este año. (Foto: especial).

El tema que fue lanzado hace algunas semanas forma parte del disco con el que Fidel Nadal celebrará 36 años de trayectoria artística. En el disco titulado “El negro sigue en guerra”, el cantante recopilará algunos de sus grandes éxitos e incluirá temas inéditos y un cover de la agrupación mexicana Ángeles Azules.

Este martes, Fidel Nadal dio una conferencia de prensa virtual en la que reconoció que no tenía planes de lanzar un disco para celebrar sus 36 años de carrera musical y mucho menos una producción en la que volviera a grabar temas que hace años ya había grabado y aseguró que la idea le causaba aversión. Sin embargo, su visión cambió al comenzar hacer cambios en estos temas para interpretarlos con otros artistas.

“Al principio pensé que iba a ser algo aburrido porque era cantar las canciones que ya canté 500 mil veces, las canciones que ya están hechas, que ya son casi clásicos pero cuando se empezó a barajar los nombres de los artistas, los llamados, las búsquedas, qué sigue, qué no, ahí ya me di cuenta que era algo interesantísimo y cuando se empezaron a materializar las combinaciones, me encantó[…]El tema fue el siguiente: ir a cantar la canción, no importa, es a lo que vos te dedicas entonces lo vas a hacer con ganas aunque lo hagas un millón de veces. Lo que a mí me causaba aversión era ir a grabarla de nuevo pero ahora estoy encantado y es una experiencia maravillosa”, señaló el cantante argentino.

Al preguntarle cómo define este disco, Fidel Nadal aseguró que se trata de una gran producción por todo el proceso de preparación que implica y consideró que aunque son canciones que el público ya conoce, cada uno de los artistas que colaborarán con él marcarán la diferencia entre la versión original y las que incluirá el disco. Actualmente, “El negro sigue en guerra” se encuentra aún en proceso de producción, aunque Fidel Nadal adelantó que la producción deberá estar terminada antes de que concluya este año.

Aunque, a causa de la pandemia, en casi todos los países se detuvieron las actividades relacionadas con la cultura y el arte y por supuesto la música por no ser consideradas como actividades esenciales, Fidel Nadal consideró que las artes son fundamentales e indispensables en el desarrollo del ser humano.

“Eso de que la música no es esencial, no es verdad, no importa que lo diga el 99 por ciento de las personas porque no es verdad. La música, las artes son fundamentales y esenciales en el desarrollo humano, en la vida humana, en la sociedad, en el sistema, como vos quieras llamarlo, en la humanidad. Las artes son lo que creo que nos hacen ser lo que somos como humanidad, no creo que hayan sido las guerras las que nos hacen ser quienes somos o no ‘Eh, pero este tiró más tiros, mató más gente, destruyó más cosas y ganó’, eso es hasta una vergüenza como humanidad, en cambio, el arte no”, aseguró.

