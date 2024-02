Voto en Prisión Preventiva, solo será para elección federal

De acuerdo con la consejera presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido Gómez, el voto en prisión preventiva será organizado por la Junta Local del INE, por lo que en esta elección de 2024, el IEEM no tendrá actividad en los penales de la entidad.

Consejera presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido Gómez (Foto: especial IEEM).

“En este caso, nosotros no tenemos ninguna actividad en el tema de voto en prisión preventiva, porque las personas que no han recibido sentencia votarán por cargos federales, no locales, a diferencia del 23 en donde sí nos vieron muy activas en la organización del voto en prisión preventiva; y bueno pues por lo que es tema de la Junta Local, me tocó coincidir con el vocal y me platicaba que van muy avanzados, y van igual con toda la coordinación necesaria para realizar este ejercicio”.

Así, las personas privadas de la libertad en la entidad, sólo podrán votar por presidente de la República, senadores y diputados federales.

Por otra parte, informó que de manera conjunta han realizado diferentes actividades para dar capacitación a vocales del INE y del IEEM, cerrando filas para coordinarse e identificar qué tareas le corresponden a cada uno de ellos, además de cooperar de manera permanente.

Respecto al voto en el extranjero, predijo que la votación será más alta que en 2023 al ser una votación concurrente, y recordó que en la elección del año pasado hubo cerca de 4 mil 300 registros en las diferentes modalidades por lo que el objetivo es superar esa cifra, por lo que, la Comisión en la materia trabaja en ello.

Cabe señalar que hubo una ampliación en la fecha límite del registro de personas que quieran ejercer su derecho, fuera del país; originalmente el 20 de febrero era límite, pero ahora podrán hacerlo hasta el próximo 25 de febrero, a través del portal votoextranjero.ine.mx donde pueden dar seguimiento a su solicitud, incluso en el propio portal hay una guía para el registro en caso de requerirlo.

