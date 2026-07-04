VPH se convierte en causa principal de cáncer de orofaringe en México

El médico otorrinolaringólogo Francisco Javier Saynes Marín, expresidente de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, alertó que en los últimos diez años el Virus del Papiloma Humano (VPH) se ha convertido en una de las causas principales del cáncer de orofaringe en México, afectando zonas como la lengua, el paladar, el labio y la angina.

La edad de aparición de lesiones es variable, pero el pico de cáncer de orofaringe se presenta en personas mayores de 40 a 50 años, muchos de ellos con lesiones previas no atendidas. (Foto: Especial)

En los últimos años, el porcentaje de personas diagnosticadas con este tipo de cáncer pasó de entre 1 y 2% a casi 5% de la población mexicana, afectando a personas cada vez más jóvenes.

El especialista señaló que la campaña de prevención del VPH en mujeres es ampliamente reconocida por su relación con el cáncer cervicouterino, pero en otorrinolaringología se ha detectado un aumento sostenido de cánceres orofaríngeos relacionados con el VPH tanto en hombres como en mujeres. El VPH que afecta la lengua, el paladar, el labio y la angina se ha convertido en una de las causas del cáncer de orofaringe, con una incidencia creciente en pacientes de entre 25 y 35 años, es decir, personas jóvenes y económicamente activas.

Hace años, este cáncer afectaba principalmente al género masculino, pero las nuevas prácticas y el aumento del consumo de tabaco y alcohol en mujeres han modificado las estadísticas. El especialista detalló que existen alrededor de 200 serotipos del VPH, pero nueve son responsables de la mayoría de los cánceres. En el 90% de los casos, el virus es eliminado por el sistema inmunológico, pero un porcentaje de pacientes desarrolla lesiones malignas años después del contagio. El VPH está cambiando las estadísticas y afectando a personas cada vez más jóvenes, con graves secuelas anatómicas, funcionales y estéticas en quienes sobreviven.

Sobre la prevención, Saynes Marín señaló que hasta 2025 las campañas nacionales de vacunación han incluido a niños junto con niñas para protegerlos del VPH antes del inicio de la vida sexual activa, con un esquema sugerido por la OMS de dos aplicaciones. También indicó que un paciente con lesión oncológica puede recibir la vacuna para mejorar la respuesta inmunológica. El especialista recomendó estar atentos a lesiones en lengua o paladar, úlceras o granitos que no evolucionen en una semana, y acudir al especialista para su revisión. La edad de aparición de lesiones es variable, pero el pico de cáncer de orofaringe se presenta en personas mayores de 40 a 50 años, muchos de ellos con lesiones previas no atendidas.

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