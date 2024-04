Vuelve “Ajolotín” a Toluca, el Primer Festival de Cine Infantil Edomex

Toluca y Ecatepec serán las sedes de la segunda edición de “Ajolotín, el Primer Festival de Cine Infantil del Estado de México”, el cual está dedicado a niños y niñas de la entidad quienes a través de actividades gratuitas tendrán un acercamiento al séptimo arte.

En Toluca, el festival tendrá como sede la Cineteca Mexiquense, las proyecciones serán el domingo 28 de abril y el martes 30 de abril.

La programación para esta segunda edición estará conformada por 11 cortometrajes procedentes de diversos países que abordan distintas temáticas y géneros como animación, ficción y documental. El programa tiene una duración de 66 minutos con filmes de países como Argentina, Colombia y México. “Olas del cielo”; “La niña que inventó el bordado mazahua”, “Una loca Historia”, “Regina Bailarina”, “Frío y Calor”; “Ramón”; “Tres pies”; “Charcos”; “Las insurgentes” y “Axolotl, más valioso que un billete”, serán los cortometrajes que conforman la programación de “Ajolotín”.

En conferencia de prensa, Verónica Ramírez, directora y programadora de “Ajolotín”, señaló que actualmente el cine dedicado a las infancias no ha sido valorado como lo merece y consideró que la importancia de acercar cine infantil está en la generación de nuevos públicos a través de trabajos e historias en los que niños y niñas puedan verse reflejados y crear identidad. Además, reiteró que el público infantil merece cine de calidad.

“Ajolotín es un festival que no es competitivo y también no hay una restricción en cuanto a la realización de los cortometrajes, es algo importante. Hasta el momento, tanto en la primera edición como en esta ocasión lo hemos hecho por invitación directa, eso quiere decir que la curaduría que he realizado está basada más que nada en la calidad propia de los trabajos porque antes de ser directora de Ajolotín, yo soy directora de cine y también soy guionista. Entonces, entiendo muy bien la importancia del tiempo de una obra, del año de hechura de un cortometraje muchas veces no va más allá de los primeros dos años de realización lo que tiene una gran importancia porque están hechos con mucha calidad y con mucho valor”, explicó.

La directora del festival indicó que los cortometrajes que serán proyectados son trabajos que no llegan a las pantallas de cine, además de que han sido incluidos cortometrajes realizados por niños para niños.

Cabe mencionar que “Ajolotín, Primer Festival de Cine Infantil del Estado de México tendrá su segunda edición en el marco de la celebración del Día Mundial del Arte que se celebra cada 15 de abril, así como parte del festejo con motivo del Día del Niño.

