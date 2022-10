Vuelve Miguel Ríos después de “Un largo tiempo” a México 

“El blues de la tercera edad” es la primera canción inédita de Miguel Ríos en 12 años, este tema significa el regreso del cantante español a los escenarios mexicanos. Y es que luego de seis años sin presentarse en México, este fin de semana regresa al Auditorio Nacional. Sin embargo, Miguel Ríos no llega solo, ya que estará acompañado de su banda The Black Betty Trío.

Para “Un largo tiempo”, de acuerdo con Miguel Ríos, las canciones hablan de su propia vida, de su estado de hombre mayor y es que con 77 años de edad, era necesario un referente autobiográfico.

Este martes, Miguel Ríos dio una conferencia de prensa en donde recordó que hace 11 años intentó retirarse de la música, el mismo cantante aseguró haber tomado esa decisión porque en aquel momento se sentía seco. Sin embargo, años más tarde, en 2017 volvió a México en una segunda gira de “El gusto es nuestro” junto a Ana Belén, Joan Manuel Serrat y Víctor Manuel.

Ahora, el cantante español realiza la gira “Un largo tiempo”, mismo nombre de su más reciente disco. Su actual gira será en formato acústico en donde interpretará temas de esta nueva producción en la que incluye temas de rock, country y blues. Al respecto, Miguel Ríos aseguró que este disco es un logro en su carrera por todo lo que le antecede.

“Estoy bastante contento por este disco. Me parece que este disco es un logro en mi carrera en el sentido de que yo intenté retirarme hace…la última actuación fue en Guanajuato aquí en México y en la primera causa que me obligaba a irme un poco es que me había quedado un poco seco, yo creo que las musas se fueron con Sabina o con Serrat y a mí me dejaron pero inesperadamente después de la vuelta de ‘El gusto es nuestro’ que estuvimos viajando aquí también, estuvimos de visita en la ciudad, hice una gira con una orquesta sinfónica y sacamos un disco, ‘Sinfónico Ríos’ con versiones sinfónicas, como lo ha hecho mucha gente, de mi propio material”, recordó.

“Un largo tiempo” está conformado por 10 temas, ocho de ellos son inéditos y dos más son adaptaciones tituladas “Que salgan los clowns” y “Viene y luego va”. Para la grabación de este disco, Miguel Ríos consideró que lo mejor sería hacerlo con un ambiente más acústico, con menos efectos y algo que tuviera que ver con sus principios en el rock and roll, incluso lo que había antes de sus principios en el rock como el blues, el góspel y el country.

Sobre el rock and roll, Miguel Ríos record que, al menos en España, lo normal era que los hijos siguieran la música que le gustaba al padre, pero el rock les dio la posibilidad a los jóvenes de establecer una cultura popular con una fuerza innovadora tan grande que les permitía desde vestir hasta pensar de otra forma que sus antecesores en un país con un régimen carcelario con una ausencia de libertad absolutamente ofensiva, lo que hizo entender a esa generación que esa cultura no representaba para nada el sentir de la gente. Reconoció que el aferrarse a esa modernidad le salvó la vida y aunque probablemente hubiera sido más feliz habiéndose quedado en su natal Granada, se hubiera perdido de una vida más exitante pues consideró que la vida es para vivirla y si se vive alocado es mejor.

