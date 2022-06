Wilfrido Pérez debe asumir ya el cargo de presidente en Ocuilan, afirma Maurilio Hernández

Tras la sentencia realizada por Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a que Wilfrido Pérez, suplente del presidente de Ocuilan, sólo podrá asumir la titularidad del cargo si Emilio Arriaga recibe sentencia, al estar acusado de privación de la libertad, el diputado local Maurilio Hernández se manifestó al respecto, mencionando que el suplente debe tomar posesión a finales de este mes, lo que significa que será en los próximos diez días.

“Me parece que es una resolución no fundada estrictamente en una interpretación correcta de la ley, no se puede estar argumentando la razón en ese sentido cuando que el presidente electo nunca entró en funciones, y consecuentemente, me parece que es un exceso por parte del Tribunal determinar esa situación”.

Cabe señalar que la Sala Regional consideró como adecuada la interpretación efectuó el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), donde manifestó que, para que el suplente del presidente municipal pueda asumir el cargo, debe existir una licencia definitiva por parte del propietario.

Ante esta situación, el diputado local, informó que apoyan al suplente del presidente municipal ante la Sala Superior, ya que consideran improcedente la resolución, toda vez que el presidente electo Emilio Arriaga, nunca tomó protesta.

“Porque reitero, el presidente electo nunca entró en funciones, consecuentemente no se le tiene por qué atender una petición de que se le permita la prórroga hasta en tanto resuelve su problema de orden judicial, está bien, no existe una sentencia pero tampoco él es un presidente constitucional desde el momento en el que no rindió protesta, fue electo sí, pero no asumió el carácter constitucional, consecuentemente ahí hay una laguna, yo creo que es en ese entendido que se tiene que resolver”.

Y a casi medio año de estar Ocuilan sin la figura del presidente municipal, esto podría generar problemas al municipio del sur de la entidad.

“Llevan prácticamente medio año, y eso no puede continuar así porque es una incertidumbre que lo único que va a generar, es la ausencia de la autoridad y que puede ser un motivo para que haya una descomposición socia,l si es que no hay una atención estrictamente apegada al marco de derecho, (…) esperemos que a finales de este mes a más tardar, ya tengamos la resolución y tendrá que ser en ese sentido, favorable a que ya el suplente tome posesión”.

